遊韓機票要變貴？旅遊粉專曝1費用擬漲3倍 旅客離境多付1.3萬韓元

前往韓國旅遊的民眾注意，機票費用未來可能再增加！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」在臉書透露，韓國政府研議調高「出國納付金」，現行每人7,000韓元（約台幣165元），擬提高至20,000韓元（約台幣472元），若最終通過，旅客離開韓國時，每人將比目前多支付13,000韓元（約台幣307元）。

粉專表示，目前無論搭乘飛機或船舶離開韓國，包含韓國籍旅客在內，都須支付出國納付金，就有點像日本的離境稅概念。以仁川機場為例，除了7,000韓元的出國納付金外，旅客還須負擔17,000韓元（約台幣401元）的機場使用費，兩項費用合計24,000韓元（約台幣567元）。由於相關費用通常已包含在機票總價中，旅客購票時未必會特別注意。

據了解，韓國文化體育觀光部已向國會提出調整出國納付金的建議，認為受到通膨及物價上漲等因素影響，有重新調整費用的必要。若方案最後通過，未來將由現行7,000韓元調高至20,000韓元，漲幅將接近3倍，也意味著旅客的離境成本將增加。

粉專提到，韓國的出國納付金才在2024年7月從原本的10,000韓元調降至7,000韓元，如今不到2年，又傳出調漲至20,000韓元的方案，甚至高於過去的收費標準。不過，目前調漲方案仍屬提案階段，尚未經韓國國會正式通過，實際是否調漲及最終金額仍有待後續審議。

貼文也引起網友們的討論，「就是韓國政府不希望外國人去韓國污染韓國的意思？」、「真的會去的根本不差這點錢」、「會因為300塊台幣左右而不去嗎？」、「難怪最近看機票都覺得貴桑桑」、「還以為是貴多少」、「台灣自己都調漲了」。