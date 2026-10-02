高雄30年老字號KTV熄燈「全台剩1間」 在地人震驚：只剩回憶

KTV是不少人休閒娛樂的最佳去處，除了可以和親朋好友歡唱聚會以外，還可以享受美食。高雄在地老字號KTV「大帑殿明華店」在9月28日熄燈，結束近30年的營業歷史，消息一出讓在地人訝異又惋惜，紛紛直呼是「時代的眼淚」。

大帑殿首家創始店是三多店，1996年1月成立第二家分店「明華店」，總佔地坪數共480坪，獨具特色的庭園造景、綠意走道，成為高雄地區首屈一指庭園式KTV。大帑殿明華店位於高雄市博愛與明華路口，2025年11月才升級改裝，但業者卻在今年9月26日無預警公告，並在28日停止營業，如今大帑殿在全台也只剩下「大帑殿KTV大順店」。

貼文在網路社群上引起在地人的熱議，不少網友感嘆只剩回憶，「居然那麼突然」、「太難過了，走路就能到的好地方」、「太震驚跟突然了吧」、「青春回憶又少了一個」、「太驚訝了，本來還想再去唱的」、「可惜了，少了個熟悉的地方」、「天啊！我以前常去耶」、「時代的眼淚」、「好久沒去唱了，居然要收了，剩下回憶」。

雖然「大帑殿明華店」熄燈，但另一家KTV業者享溫馨企業立即宣布接手，打造「享溫馨KTV高雄巨蛋二館」，讓原場館無縫接軌重新營業。