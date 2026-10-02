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到首爾還住明洞？南韓醫師曝住宿攻略：住對區可省2小時地鐵
除了日本，南韓也是台灣人旅遊的熱門國家，原因不外乎受到影視、音樂的影響，許多台灣旅客紛紛朝聖觀光。一名南韓整形醫師幫大家簡單整理居住的需求，不論是想購物、做醫美或欣賞傳統文化，只要選對地方住宿，就能節省交通往來的時間。
這名整形醫師在Threads發文表示，自己因為工作地點在首爾，每天就在固定幾個區域跑來跑去，對於當地的旅遊路線、觀光景點有點了解。他說很多台灣人到首爾會住在明洞，對於想要購物的民眾來說是很好的選擇，但是許多店家晚上10點後紛紛打烊，對於想要品嘗美食或喝點飲料的遊客來說，可能會覺得困擾。
原PO幫大家簡單整理居住上的需求：
想看最潮的首爾→聖水、漢南。
想省一點，感受年輕的首爾→弘大、合井。
要看診、做醫美→江南、新沙。
想看傳統跟文化→乙支路、鍾路。
他建議下次到南韓首爾時，可以依照自己想要的行程來安排住宿地點，因為「住對區，一天可以省下兩個小時的地鐵」。
《橘世代》曾幫大家整理南韓首爾明洞的商圈攻略，包括必逛景點如：明洞聖堂、明洞漫畫街、明洞夜市等地，還有必吃美食：issac toast、明洞餃子、韓式炸雞等，另外還有商圈的營業時間及換錢場所，讓台灣旅客到南韓也能逛得開心、盡情享受。
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