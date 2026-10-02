女友為省國旅補助2000元逼請兩天假 他拒絕被罵「工作比我重要？」

為了省下2000元，你會選擇請假出遊嗎？一名男網友透露女友近期積極尋找可使用國旅補助的飯店，找到一間符合資格的住宿後，計算兩晚下來可以省約2000元，但問題是得要平日入住且連住兩晚，女友便希望他安排一天特休、一天請假，兩人趁平日前往旅遊，沒想到卻因此引發爭執。

原PO在Dcard發文表示，自己的工作與設備維護相關，除了處理辦公室事務，也經常需要應付客戶臨時報修及現場突發狀況。由於公司人力不多，加上自己負責的幾個客戶都有固定業務，工作並非提前請假就能輕鬆交接，即使同事可以暫時接手，遇到問題時最後仍可能打電話詢問他。

原PO透露，過去就曾發生請假出遊，抵達目的地當天上午，客戶突然發生狀況，導致他人在外地仍花了近2小時處理工作。因此對他而言，平日請假最大的問題是即使人離開公司，也很難真正放下工作，旅途中仍可能需要待命。

他說，女友其實知道自己的工作狀況，也曾親眼看過他休假期間處理工作的情況，因此當她一開始提出出遊時，他便表明如果安排週末完全沒問題，但平日請假比較困難。然而女友仍持續尋找平日住宿，還希望他安排兩天休假。原PO坦言，為了省下2000元卻得在平日排假，讓他覺得有些不划算，而且也不一定能完全放下工作，因此認為沒有這個必要。

沒想到女友聽完卻相當不滿，反問他「難道就不能提前安排嗎？」兩人進一步爭執後，女友甚至丟下一句「所以工作永遠比我重要？」讓原PO相當無奈。

貼文引起熱議，不少人為原PO抱不平，「我會把那種講『工作比我重要？』的人甩掉，何況你是週末可以休假，只是平日不方便而已，又不是真的因為工作完全沒辦法陪伴」、「說真的，我很討厭自私的人，明知道每個人的工作性質不一樣，所以還要求另一方一定要做到跟她一樣。真的很想問她薪水到底有多高啊，可以讓她這麼無理取鬧」、「為了那補助2000元，請事假一天被扣薪，這樣倒底是賺還是賠？」、「我的工作也很難請假，真的不懂這種女友你怎麼有辦法忍受」。

但也有網友認為原PO的工作性質和環境根本不適合待下去，「問題是原PO這種工作型態完全不正常啊，除非年薪有2~300萬，那還勉強可以接受」、「重點是，你自己好好思考，你的薪水到底有多高？這種工作型態、這個公司制度有合理？有值得你過這種生活？」、「這文發在工作版風向應該會相反，這公司根本不正常」。