老闆曾狂掃砂糖爆紅！日本招牌1甜點來台快閃 全場狂推：念念不忘

日本人氣甜點「東京林檎製飴所」再度來台掀起排隊熱潮！老闆過去訪台時，曾因一次大量採購砂糖，被網友戲稱為「白粉老闆」，如今再度帶著招牌蘋果糖來台，參加百貨日本祭活動，吸引大批民眾排隊朝聖。不少吃過的網友也大讚美味，直呼「真的好好吃，買五支太正確了」，引發熱烈討論。

一名網友日前在Threads發文分享，自己過去一直對蘋果糖抱有憧憬，某次與姊姊赴日本旅遊時，終於在廟會買到一顆，沒想到實際品嘗後卻大失所望，不僅外層糖衣厚到難以咬下，裡頭的蘋果更是又酸又澀，讓姊妹倆當場對蘋果糖「幻想破滅」。直到幾年前在百貨日本展遇見「東京林檎製飴所」，她才決定再給蘋果糖一次機會，沒想到一吃就徹底改觀，直呼「要不是老闆，我覺得我這輩子大概都不會再嘗試蘋果糖了」。

另一名網友則表示，自己因為口碑慕名前往排隊，原本只打算買1支嘗鮮，沒想到看到現場排隊人潮後，排到一半索性決定一次買滿單人限購5支，吃完後直呼「買五支太正確了！」大讚糖衣與蘋果的比例恰到好處，不會只吃到滿滿糖味，糖衣也不會過硬、黏牙，讓她忍不住讚嘆「超美味，難怪大家都大推」。

不少網友看完也紛紛留言大讚，表示「真的很好吃，我第一次也是被日本廟會嚇到，但吃過這家完全改觀」、「以前吃別的蘋果糖都覺得沒什麼特別，吃了白粉老闆的蘋果糖回不去了」，更有人直呼「白粉老闆的蘋果糖真的超好吃，念念不忘」，還有網友分享心得，表示近期版面上頻頻出現蘋果糖，忍不住推薦「台灣快閃的比札幌店的好吃」，引發不少討論。

事實上，老闆池田喬俊去年10月來台旅遊時，就曾因「砂糖」掀起話題。當時他因太喜歡台灣砂糖，一口氣買下約20包，整整塞滿一個行李箱，重量更達20公斤。準備離台時，還因此在桃園機場被海關關切，沒想到返抵日本後又意外引起緝毒犬注意，整段插曲讓網友忍不住笑翻。

池田喬俊也曾在社群平台X（原Twitter）發文分享，自己認為台灣砂糖在甜味、溶解方式，甚至口感的厚度與層次上，都與日本砂糖存在明顯差異。雖然台灣砂糖從外觀看起來較為粗糙，但實際接觸後，卻能感受到獨特的「氣韻」與「厚度」，他認為用台灣砂糖製作蘋果糖，風味或許也會與日本版本有所不同，便萌生將台灣砂糖帶回日本、製作「台灣風味蘋果糖」的想法，想讓日本人也親自品嘗看看。