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24歲帥保全自爆有3房 42歲男一看他手機瞬間傻眼：被按在地上摩擦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友驚嘆，社區管理室的保全資產驚人。圖／AI生成
一名網友驚嘆，社區管理室的保全資產驚人。圖／AI生成

一名42歲男網友在Dcard發文表示，前陣子和朋友喝完酒返家，凌晨經過社區管理室時，第一次注意到一名年輕夜班保全。對方外型高瘦、看起來年紀不大，他一時興起上前聊天，沒想到越聊越驚訝，對方自稱才24歲，家境卻相當優渥。

原PO表示，年輕保全透露自己住在台北市，住處還是附近的豪宅社區，家中另有2棟位於宜蘭的透天房產。他之所以出來當保全，並不是因為缺錢，而是「待在家太無聊會被家人唸」，乾脆找份工作賺零用錢。原PO起初半信半疑，對方甚至直接秀出手機相簿中的地契照片，讓他當場傻眼。

兩人之後又聊到股票與投資，原PO稱，對方打開加密貨幣App表示，當天早上只投入500多元試玩，短短時間報酬率就超過3000%，帳面金額變成1.5萬多元。原PO看到後忍不住當場驚呼，也讓他開始懷疑：「所以保全都很有錢的傳說是真的嗎？」

原PO感嘆，自己今年42歲，同樣是台北人，和妻子從出社會一路工作至今，才勉強買下一間總價1000多萬元的房子搬出去住；反觀眼前24歲的年輕人，似乎光靠家中資產就沒有太大經濟壓力，讓他直呼「真的被按在地上摩擦」。

貼文曝光後，不少網友第一反應卻是懷疑故事真實性，直言「怎麼看都像詐騙」、「誰會沒事把地契放在手機相簿？」、「誰沒事會拍地契然後放在相簿就為了炫耀」、「會不會主要是做詐騙的，騙住戶」、「詐騙的，家裡有錢的都在外面留學了，24歲不出國留學在社區當保全是怎麼聽怎麼奇怪」，也有人質疑，若真的擁有高達3000%的投資報酬率，卻只投入500元並不合理，且會給人看app賺很多錢大概率是假的，「還在加密貨幣投資的87%都詐騙」。

不過，也有人分享，身邊確實有家境優渥的朋友，因為被家人嫌整天待在家，曾跑到住家附近超商打工，認為「有錢人出來做一般工作」並非完全不可能，有人則直言「大繼承時代，唯一注意詐騙，爽一輩子」。

保全 手機 Dcard 詐騙

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