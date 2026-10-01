韓籍啦啦隊尺度、代言全搶版面！她嘆台灣「很可悲」　網反轟：市場機制

韓籍啦啦隊近年在台灣人氣持續攀升，從球場應援、火辣舞蹈尺度到廣告代言、節目活動，幾乎都能掀起話題。不過有網友質疑，台灣市場大力追捧韓籍啦啦隊，不僅代言、媒體曝光接踵而來，甚至讓職棒焦點逐漸從球員轉向場邊女孩，忍不住感嘆，「身為台灣人不覺得這樣很可悲嗎？」貼文曝光後引發熱議，也有不少球迷持不同觀點，認為韓籍啦啦隊帶來關注與商機，反而可能替台灣職棒創造更多收入。

一名網友在Dcard心情板以「韓國啦啦隊看到台灣的悲哀」為題發文，表示近年韓籍啦啦隊在台灣的曝光度愈來愈高，不論廣告代言、活動或娛樂新聞，都能看到韓籍啦啦隊成員身影，讓她對這股風潮感到不解。

原PO認為，不少人會替韓籍啦啦隊辯護，認為她們更努力、更有魅力，但隨著市場關注度愈來愈高，也讓韓籍成員在台灣獲得不少商業合作機會。

她進一步質疑，職業棒球原本應該把重點放在提升球員實力，如今卻常看到討論焦點變成「哪個韓啦今天跳得火辣」，甚至讓她產生「主場變成韓國啦啦隊」的感受。

原PO表示，與其投入大量資源追捧外籍啦啦隊，不如思考如何培養台灣本土棒球員、啦啦隊或藝人，讓更多台灣表演者有取得代言及曝光的機會。她也提到，過去台灣娛樂市場曾有周杰倫、蔡依林等本土巨星受到高度關注，如今市場風向轉變，感嘆本土娛樂產業似乎逐漸失去舞台。

貼文曝光後掀起兩派論戰。部分網友認為，原PO將韓籍啦啦隊與棒球選手培育綁在一起並不合理，因為雙方收入來源與市場定位完全不同。

有網友直言，「她們又不是把棒球的錢賺走，賺的是私下直播和活動的錢吧…」、「頂尖球員合約都是億元等級了，球團硬體早已不可同日而語，哪裡沒有花錢培養選手？」

另一派則將問題指向台灣娛樂產業的競爭力，有網友表示，「不只啦啦隊吧，韓國明星、歌手、團體都是啊，主因還是台灣沒能力栽培這個產業吧」，也有人認為演藝市場本來就是跟著人氣與商機走，韓籍啦啦隊受到品牌青睞，反映的就是市場需求。

此外，也有不少球迷持完全相反看法，「我反倒覺得韓啦加入把棒球炒熱，球團收入增加，對台灣的棒球也是好事」。另有人點名李多慧，認為韓籍啦啦隊熱潮與她來台後造成的高人氣密切相關，「她的舞蹈功力真的太猛了…就算我沒什麼追棒球和啦啦隊都看過，震驚到，看得出很用心，所以大家才開始關注韓援吧」。

台灣啦啦隊過去同樣曾掀起熱潮，包括林襄、峮峮、籃籃等人都有相當高的知名度，因此問題未必是韓籍成員「搶走」市場，而是如何持續打造具有辨識度與長期人氣的本土明星。

近日台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍人氣成員安芝儇更因大巨蛋表演尺度掀起兩極討論，也讓「韓啦熱潮」再度成為網友論戰焦點。