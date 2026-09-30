手機裡就能養？他崩潰喊「我的寵物死了」 網友跟風曬出飼育成果

現代年輕人的電子寵物不再局限於電子雞或養成遊戲，竟然是手機裡內建的「碼錶」？日前有網友貼出一張手機碼錶被按停歸零的截圖，崩潰發文寫下「我養的寵物就這樣死了」，吸引不少人紛紛曬出自己手機裡計時上千、上萬小時的碼錶畫面，讓旁觀者目瞪口呆，直呼「原來養芒果籽跟石頭還不夠瘋，現在居然有一票人在養碼錶！」

原PO在Threads上發文哀悼，自己精心「飼育」已久的手機碼錶紀錄突然被按停終結，自嘲這隻長壽的電子寵物就此壽終正寢。他在留言區透露，起因是將手機借給他人使用時，對方無意間按到了停止鍵，讓他無奈苦笑是自己「思慮不周」，開玩笑表示打算沉澱到大學畢業後再重新飼養下一隻。

這番趣味又帶點感傷的自白曝光後，網友紛紛笑說「看個廣告可以復活牠嗎？」、「你借別人手機責任七成、他三成」、「按下開始計時的那一瞬間，就已經埋下了傷心的種子」、「換作是我養了幾年的被按掉，我一定會拼命」。也有熱心網友分享透過調整系統時區跳轉時間的「旁門左道」試圖讓數字倒流，但原PO則堅持「那樣就不是原本真正的牠了」。

隨著貼文瘋傳，不少網友曬出計時突破一萬、兩萬甚至三萬五千小時的驚人紀錄，驕傲笑稱「我的寵物算起來快兩歲了」、「我這隻已經成仙」，更有苦主表示原本養了三年多，某天卻被喝醉的朋友隨手按掉，只能從忌日重新開養。

許多網友看完貼文後急忙打開時鐘App檢查，驚呼「原來我也有一隻，跑到連最後一位數都看不懂了」、「以前為了計時女友化妝多久按下的，竟然活到現在」；還有更多原本不知道這項風潮的網友笑稱被推坑，紛紛留言「剛創帳號還在新手村」、「看完決定立刻養一隻自己的小寶寶」。