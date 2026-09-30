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12小時長途班機上能幹嘛？他狂刪近2萬張照片 達人揭少1動作等於白刪

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在社群平台分享自己趁12小時長途航程整理相簿，刪除近兩萬張檔案成功釋出逾31GB容量。示意圖／Ingimage
網友在社群平台分享自己趁12小時長途航程整理相簿，刪除近兩萬張檔案成功釋出逾31GB容量。示意圖／Ingimage

長達十多個小時的跨國長途飛行，除了看電影、睡覺打發時間，還能做些什麼？有網友分享自己趁著搭乘長達12小時的長途航班期間，替手機相簿進行「大掃除」，一口氣狠刪了近兩萬張重複與模糊的影音檔案，瞬間釋出高達31.37GB的儲存容量。不過，科技達人提醒，若漏掉了「清空回收筒」的最後步驟，前面刪得再辛苦也只是做白工。

一名網友在Threads上發文透露，日前從香港搭乘長途航班飛往義大利米蘭，在漫長的12小時航程中，決定給自己整理手機時間。在飛行模式下，他專心檢視相簿並逐一過濾，整趟航程結束時，竟然累積刪除了1萬9,630張照片與各類影片，硬生生替手機騰出了31.37GB的珍貴可用空間。

貼文曝光後，許多飽受手機記憶體不足之苦的網友紛紛佩服留言，「我每次上飛機前都發誓要整理，結果刪了一千張就直接睡著」、「這需要極大的毅力，我通常滑沒幾張就開始回味舊照分心了」。

也有網友笑說「原來我缺的不是花錢升級iCloud或換大容量新手機，而是需要買一張長途機票」、「沒有網路干擾的環境，果然是相簿斷捨離的最佳修煉場」。

然而，也有不少苦主提出疑問，表示自己好不容易花時間清理了大量檔案，退出回到設定查看時，手機儲存空間卻完全沒有增加。對此，原PO與知名3C科技網站「蘋果仁」皆點出問題關鍵：當使用者在相簿中按下刪除鍵時，這些檔案並未立刻從實體快閃記憶體中抹除，而是被全數移至「最近刪除」的暫存專區中；在預設的30天保留期限屆滿前，這些影音資料依然會持續佔用相同的內部空間。

因此，若想立即讓手機徹底瘦身，完成第一階段篩選後，必須手動點入「最近刪除」相簿，執行「全部刪除」並確認清空，才能真正將快取佔用的空間完整釋放出來。

達人 照片 相簿 航班 記憶體

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