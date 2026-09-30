被老闆罵完怒吃火鍋 他驚喜見桌上出現「超大份銀絲卷」

知名火鍋連鎖店萬客什鍋受到許多民眾的喜愛，日前有位網友表示，他因為被老闆罵完，決定去怒吃一頓，到了某間萬客什鍋用餐時，店員聽到「原PO被老闆罵的過程」，為了安慰他，店員送了一份「超大份銀絲卷」，讓原PO驚喜發文，直呼「被縫補（安慰）了」。

一名網友在社群平台Threads發文表示，他原先被老闆罵，心情鬱悶，吃萬客什鍋時，店員意外聽到他被罵的過程，因此送上六顆炸銀絲卷，搭配滿滿的煉乳醬，上面還有暖心紙條寫著「給你銀絲卷，開開心心上班每一天，要常常來吃飯唷」，店員畫上了愛心與笑臉，溫暖的插圖與文字讓原PO開心的發文分享，文章曝光後，也有4.1萬的愛心。

對此，有網友笑稱「一份銀絲捲直接把一封離職信擋下來，效果比主管約談還好」、「夠暖吧？」、「謝謝店員，老闆破破爛爛，陌生人一起縫縫補補，謝謝世界有善良的人存在」、「太暖了」，也有陌生網友安慰他「希望你今天吃到甜甜的，心情有變好一點！拍拍」、「前陣子看到脆友說：其實被罵也不錯，站著給他罵還有錢拿，放空當沒聽到就好」、「我會哭著吃銀絲卷」。

事後原PO也在留言區表示，店員趁原PO去上廁所時，默默把銀絲卷放在桌上，並且給他紙條，因此他從廁所回座位就看到那封紙條，很像情書，他也大讚店員「非常貼心」。店長也在留言處表示「看在我家貼心的員工份上，憑出示這個脆文，我特別招待一份點心給脆友們」，要將這份暖心事蹟分享出去。