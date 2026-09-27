高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

中秋連假進入後半段，北返高鐵票一位難求，不少旅客只能考慮搭乘自由座，不過有網友在Threads分享「撿票」經驗，表示自己原本沒有訂到9月27日北返車票，實測在9月26日凌晨1時40分左右持續刷新高鐵App，竟真的等到釋出票券，最後成功買到2張晚間抵達台北的車票，讓他興奮提醒其他北漂族「把握機會，別賭自由座了！」

原PO表示，因為被連假返鄉人潮嚇到，原先打算提前於9月27日返回台北，卻因為沒有事先訂票，只好臨時上網碰碰運氣。他實測發現，大約凌晨1時45分開始陸續出現可訂車票，一直到2時05分左右都還有機會，最後幸運透過手機App搶到2張票，並挑選晚間7時左右抵達台北的班次。

原PO隨後也更新票況，指出9月27日北返、中午以前發車的部分班次仍有餘票，提醒有需求的旅客可以多加利用。貼文曝光後，也有網友實際嘗試後留言回報「謝謝，刷到國慶的票了」，顯示即使熱門時段一度顯示售罄，仍可能因旅客取消或訂位未完成等因素，再度出現可訂座位。

而隨著中秋連假進入收假階段，高鐵也將迎來另一波人潮。高鐵公司統計，今年疏運前兩天旅運量分別達34.8萬及31.5萬人次，累計66.3萬人次，較去年同期增加約5.4萬人次。受到連假首日適逢中秋團圓日影響，不少民眾提前於假期前一日晚間或首日返鄉，兩天增加約5.2萬個座位需求，也讓各車站自由座出現大量排隊人潮。

高鐵公司依過往疏運經驗推估，先前返鄉增加的旅運需求，將隨假期結束轉為北返及返回工作地的人潮，其中周一下午2時至晚間7時預估為「超尖峰」時段，建議準備搭乘自由座的旅客盡量避開，改搭離峰班次或其他交通工具，以減少現場等候時間。

高鐵也提醒，自由座旅客出發前可先查詢「自由座等候時間」預估燈號，優先選擇綠燈時段分流搭乘；各車站也將增加人力協助引導，並呼籲自由座旅客依目的地分流、禮讓對號座旅客優先上車，同時保持車門及上下車動線暢通。若熱門班次暫時沒有對號座，旅客也可如原PO經驗持續留意後續票況，仍有機會等到釋出票券。