中秋烤肉別只烤肉片 她激推5款「隱藏吃法」：米血加煉乳意外超搭

中秋連假少不了烤肉聚會，除了肉片、香腸、甜不辣等經典食材，其實不少零食、麵包烤過後也別有一番風味。一名女網友近日在Threads分享自己實測後選出的5款「烤肉MVP」，從蘋果麵包、小泡芙到鱈魚香絲都榜上有名，其中「米血糕＋煉乳」的特殊組合更讓不少人眼睛一亮，原PO大讚完全是不一樣的感覺，吸引大批網友收藏。

原PO發文直呼「拜託大家一定要試，請嚴肅收藏」，首先推薦將蘋果麵包放上烤網，烤至表面微焦、帶有酥脆口感後，再夾入烤肉、生菜並淋上煉乳。她強調「麵包酥脆感是靈魂」，當天每個朋友吃過後都給出好評，成為她心中的烤肉MVP。

第二款則是許多人從小吃到大的義美小泡芙。原PO建議可以烤久一些，原本常溫食用的小泡芙經過加熱後，意外變得相當好吃，她當天選擇的是巧克力口味。另一款零食「鱈魚香絲」同樣可以直接上烤網，加熱後口感轉為酥脆，讓她直呼「有夠驚艷」。

更令人意外的組合則是「米血糕＋煉乳」。一般吃米血多半搭配花生粉、香菜或醬料，但原PO嘗試淋上煉乳後，認為呈現出完全不同的風味，因此也列入必吃名單。最後則是烤肉甜點的經典選手「棉花糖」，她強調「絕對是必烤」，同時也邀請其他網友分享私藏烤法。

貼文曝光後吸引不少人留言，「收藏」、「留給自己看」、「為什麼我烤完才看到」、「居然用這麼簡單的方式把烤肉烤出高級感」，也有人看到特殊組合忍不住懷疑「真的認真嗎？」顯然對米血搭煉乳、小泡芙上烤網等吃法相當好奇。

留言區也變成烤肉食譜交流區，有網友加碼推薦「鹹豬肉炒水蓮」，還有人點名「烤蛋黃酥好好吃」，讓中秋烤肉菜單不再只有肉類與海鮮。從麵包、零食一路到甜點都能放上烤網，也讓不少網友準備把這些創意吃法加入下一場烤肉局的採買清單。