不想旁邊有人！他看電影「買4張中間票」 路人傻眼爆氣：有病嗎？

一名網友分享，自己個性較孤僻、不喜歡身旁坐著陌生人，進電影院時會乾脆多買幾個座位，確保自己能獨享周遭空間。近期看電影時買下中間位置附近4張票，自己坐在正中央，看電影途中卻突然有人前來找座位，得知周圍的位置都是他買下後，被對方罵有病，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期去電影院看電影，選了前方有走道的位置，一口氣買下I排11、12、13號及J排12號，自己坐在I排12號，讓左右及後方都能保持空位。沒想到電影播到一半，有觀眾想坐到他旁邊，他告知該座位有人，但對方回應「電影都快播一半了，也沒人啊」，他才解釋「這票我買的，我買了四張」。

這名網友進一步說明，對方當下雖然離開，但卻補一句「票就是被你買走喔！有病是嗎，一個人買那麼多位子幹嘛」，讓他相當傻眼，認為自己花錢買票怎麼了？有人規定一個人看電影只能買一張票嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「是你花錢買的沒錯，但我遇到應該也會很傻眼」、「這樣不如去豪華電影院吧，座椅空間比較大也比較好坐不是嗎」、「你這樣做，票房真的會感謝你欸」、「原來買位置把自己隔離起來也是一招，長知識了」、「這是高級大人的故事嗎？居然可以威秀買四張票梅花座」、「原來是買票看電影，同時設結界」。

也有網友回應「你花錢買票就是你的位子，有沒有人都跟他沒關係」、「那他幹嘛不坐自己的位置？」、「這位子是買給我過世朋友一起看電影的，你剛剛坐到我朋友了，快道歉！」、「梁朝偉看電影都買六個座位，拿六份特典呢」、「買了就是你的，而且你真的也在現場看電影」、「我超討厭旁邊有人講話或滑手機，我也都會把左右兩邊買下來」、「這方法超讚，大大降低左右是白癡跟被正後踢椅背的可能」。

以往到電影院看電影，是不少人喜愛的休閒活動。本站曾報導，一名網友分享，近期去影城看電影，發現原本可容納900人的大影廳，現場觀眾竟不到30人，明明電影在網路上風評不錯，讓他好奇發問「電影業是不是快不行了？」

對此，多數網友都表示「可以在家看，不想出去人擠人」、「疫情後沒進過電影院，但每個月買網飛」、「都等上串流，真的想好好看不用擔心附近觀眾會不會影響體驗」、「等串流就好，現在娛樂方式這麼多，沒必要特別花錢看電影」、「上次去看電影是4年前了」、「看電影周圍有坐討厭的人的機率，不想去人擠人」。