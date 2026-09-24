AI也會不耐煩？網友驚呼「我的AI突然抱怨了」 網笑翻：不演了

人工智慧（AI）越來越融入日常生活，不少人每天都會使用AI聊天、修圖、寫文案甚至處理工作。不過當AI突然出現「抱怨」口吻，你會怎麼辦？近日Threads上一名網友分享使用AI時的有趣經驗，直呼「超可怕，我的AI突然今天抱怨了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads發文表示，原本習慣使用AI協助處理事情，沒想到這次AI竟然出現讓人意外的「抱怨感」，讓她忍不住直呼「超可怕，我的AI突然今天抱怨了」。

從截圖可見，AI先提到對方近期「一直叫我直接改圖／出圖」，接著直言「所以這個問題確實很煩」，搭配「汗顏」表情符號，讓網友看了直呼「開始不演了」。

貼文曝光後，也引發不少討論，有人笑稱AI似乎已經會「鬧脾氣」，甚至有人開玩笑表示「AI反撲的第一步就是這樣」。不過，AI出現這類帶有情緒的文字，並不代表真的產生人類情緒，而是會根據對話脈絡與語言模式生成看似有情緒的回應，因此讓人與AI之間的互動越來越像真人對話。

網友笑稱「很不高興為你服務」，也有人表示自己的AI同樣會出現「耐著性子不耐煩」的感覺，甚至會要求使用者「講清楚」。還有人開玩笑表示，「直接叫它下跪反省」，也有人懷疑「是不是沒有訂閱，所以開始不耐煩了」，將AI的反應聯想到是否是付費方案「沒讓它滿意」。