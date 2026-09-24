接萬元外送單不開心？店家尋客疾呼「找我們訂」 網提醒：恐已違約

一名餐飲業者近日在Threads發文，提到有客人透過Uber Eat下單、一次消費金額高達將近1萬元，忍不住喊話，希望對方下次直接向店家訂餐，強調不僅可以省錢，還能安排專人外送到府或公司，也可提供發票統編服務。

原PO在Threads上寫道，「協尋！點Uber點了快10000元的客人，下次可以直接找我們訂購餐點」，並表示若直接向店家訂購除了省錢，還能「專人外送到府到公司，發票統編都可以安排」，最後更以「平台抽成很重，交給我們放心啦」，呼籲顧客下次改找店家直接訂餐。

貼文曝光後，有網友分享自身經驗表示，也曾接過9000元訂單，平台抽取的金額超過3000元，並質疑平台抽成與外送員實際獲得配送費之間的落差到底有多少，有人則笑稱外送員僅能拿到45元。

也有網友提醒店家，若相關貼文被Uber看到，可能涉及平台合作規範，影響外送合作關係。也有人從消費者角度表示，如果店家沒有線上訂餐系統，自己仍會選擇Uber Eats，尤其大量訂餐時，透過線上系統下單「有憑有據」，相較電話訂餐更不容易出錯。

另外，也有網友認為，能一次下單1萬元的消費者可能是公司訂餐，由公司負擔費用，因此未必會特別在意平台價格差異，甚至若公司可以全額報銷，消費者反而可能更在意信用卡或平台回饋。

有網友從另一個角度解讀，有些消費者之所以選擇平台，正是為了累積點數或享有回饋，「你送的話，他就不能賺點數回饋了啦」，認為即使店家直接接單價格較便宜，消費者仍可能基於其他誘因選擇外送平台。

值得注意的是，依Uber Eats相關合作規範，合作店家或外送員雖可自行經營原有業務，但若涉及Uber Eats平台取得的訂單或平台資源，並非所有「私下接單」行為都被允許。

若店家利用Uber Eats出單系統取得消費者聯絡方式、地址等資訊，再私下聯繫消費者，將原本透過平台媒合的客戶導向店家自行訂餐，可能涉及合約及個資相關規範；另外，若消費者已透過App下單，外送員或店家再私下協議取消平台訂單、改以現金等方式交易，也可能違反平台合作規定。換言之，店家若希望提供平台以外的直接訂餐服務，關鍵在於該筆訂單是否完全未透過Uber Eats平台媒合或使用其相關資源，才能免於遊走違規邊緣。