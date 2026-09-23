方向燈太早打嫌很吵！女駕駛紅燈剩9秒才開 網友吵翻：寧可全程打

開車遇到紅燈準備轉彎時，究竟應該何時打方向燈？一名女駕駛近日分享自己的習慣，表示遇到紅燈時，若一停下就打方向燈，持續發出的提示音讓她覺得相當吵，因此通常會等到倒數剩下7至9秒時才開啟。貼文曝光後引發熱議，不少駕駛認為應提早示意，也有人主張進入轉彎專用車道後就應全程打燈。事實上，現行法規並非以「剩幾秒」判斷，而是以距離路口30公尺作為標準。

原PO日前在Threads發文詢問，開車遇到紅燈準備轉彎時，究竟什麼時候打方向燈最好？她表示，若從停車後就持續開啟方向燈，車內會不斷傳來提示聲，聽起來就覺得很吵，但又擔心太晚示意，讓後方駕駛或機車騎士會來不及反應，因此自己通常會等到倒數剩7至9秒才打燈。

貼文引發網友討論，不少人認為方向燈應該提早開啟，「左轉車道要全程打方向燈」、「寧可打著，也不要慢打」、「當然是從頭打到尾」、「我都很早就打了，這樣後車也可以有準備可以閃過我」；也有人認為可抓倒數15至30秒左右，「至少30秒，給後面機車看」、「有時候打了，看到路口倒計時還有一分多鐘，就會先把方向燈關了，大概留個15秒吧」、「我自己也是抓大概在15秒就打方向燈」、「15-30秒，我方向燈聲音很小聲」，但也有駕駛分享與原PO相同的習慣，會等到剩下7秒左右才打燈。

根據《道路交通安全規則》第102條，汽車行經交岔路口，準備左轉或右轉時，應在距離路口30公尺前顯示方向燈或以手勢示意；右轉應提前駛入外側車道或慢車道，左轉則應提前駛入內側車道或左轉車道。換句話說，法規並沒有規定「紅燈剩幾秒」才必須打方向燈，而是要求駕駛在轉彎前30公尺就應發出明確訊號。

若未依規定使用燈光，依《道路交通管理處罰條例》第42條，汽車駕駛人在一般道路可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；若行駛於高速公路或快速道路，最高可處6000元罰鍰。