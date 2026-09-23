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他見日本人來台買這些伴手禮「越來越看不懂」 網笑：很有台灣味

聯合新聞網／ 綜合報導
不論哪一國人，出國旅遊都會購買屬於當地的特殊物品來當紀念品或伴手禮。圖／AI生成
不論哪一國人，出國旅遊都會購買屬於當地的特殊物品來當紀念品或伴手禮。圖／AI生成

日本人來台旅遊，伴手禮不再只鎖定鳳梨酥太陽餅等傳統美食，近來連台灣人日常生活中隨處可見的作業簿、告示牌及生活用品，都意外成為日本旅客眼中的特色商品。一名網友近日在Threads分享日本人來台的「另類戰利品」，照片中的作業簿、計算紙，以及「請勿停車」、「錄影中」、「推」、「拉」、「請先付款」等標語牌，讓原PO忍不住笑喊「我越來越看不懂了」，貼文也釣出不少網友分享日本友人的特殊喜好。

原PO轉發一名日本網友來台購物的照片，只見桌面擺了好幾本國語、數學、英語作業簿，以及日記練習簿及計算紙等文具，還有台灣店家常見的各式告示貼紙，包括「請先付款」、「請隨手關門」、「錄影中」等。這些對台灣人而言再平凡不過的用品，卻在日本旅客眼中，成了具有台灣特色的伴手禮。

貼文引起熱議，「原來這就是日本人看台灣人去日本買小廢物的感覺嗎？」、「可能覺得上面有中文字很台灣」、「很有台灣味呀」、「日本人對於台灣味的定義到底是什麼？」、「他們看到的是台灣在地的生活美學」；還有網友笑稱日本朋友熟門熟路，來台灣旅遊還會跑農會、超市跟各種大賣場，也有人打趣地說對於日本人來說，小北百貨等於台灣人眼中的唐吉訶德。

其他人也分享自身經驗，「我婆婆（大阪人）超熱愛台灣辦桌椅，指名一定要紅色的」、「我也喜歡（告示貼紙），不知道為什麼台灣的這些東西很可愛」、「我上次在中山站金興發看到兩個日本人在找作業本，就在想應該變成伴手禮了」、「我朋友的日本婆婆也是，每次回去我朋友都要買一大袋的小包抽取式衛生紙」。

有台灣人坦承自己到日本也會買屬於當地的小物來當紀念品，「我去日本買他們的作業簿」、「能理解…因為我也去日本扛他們包裝紙袋+裝食物的紙袋」、「禮尚往來，我買了他們的日語學習本要來學習日語（一本100日圓）」、「我去日本也有買那種幼稚園or 國小的聯絡簿」、「我買過日本的『請勿隨便小便』」。

伴手禮 鳳梨酥 太陽餅 日本 台灣味

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