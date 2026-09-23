日本人見台灣護照就變臉？旅台日本作家：被害妄想的人很多

近日有網友聲稱自己到日本旅遊時，店員看到台灣的護照後態度突然轉冷，另有台灣旅行團前往神社參訪時，被工作人員特別提醒「不要亂潑油」，讓他懷疑日本人是否因日前藝人五熊的「潑油」事件，開始對台灣旅客產生負面觀感。對此，旅台日籍作家下坂泰生在粉專「日本人的歐吉桑」發文澄清，認為相關說法是誤解，直言「希望破壞台日友好關係的人，被害妄想真的非常多」。

下坂泰生表示，看到網路上出現「日本人現在對台灣人不友善」等說法，直言這類內容「荒唐無稽、胡說八道」，認為如果有少數民眾因此相信台日關係已經改變，他就有必要從日本人的角度加以澄清。下坂泰生指出，五熊事件在日本人眼中主要被視為文化差異，並沒有普遍被解讀成針對日本的惡意行為，多數日本人甚至不記得這件事，頂多只是日本人聊天話題之一。

至於網友提到「店員看到台灣護照就變臉」，他認為原因可能與退稅流程有關。外國旅客購物時出示護照，往往代表店員需要進行不同於一般顧客的結帳及退稅手續，店員可能必須重新確認流程，因此表情變得嚴肅或緊張，並不代表對台灣人抱持敵意。

另外，針對「日本店員結帳後連謝謝都不說」的說法，他也解釋，日本店員結帳完成後本來就不一定會特別說「謝謝」，因此不能單憑這項服務習慣，解讀成日本人對台灣旅客態度轉差。

至於神社人員提醒台灣旅行團「不要亂潑油」，下坂泰生則認為，這同樣不代表惡意或挖苦，而是出於避免文化差異造成誤會的善意提醒。他指出，五熊事件反而讓部分日本人知道台灣存在相關宗教習俗，並沒有因此形成對台灣人的全面負面印象。

他也坦言，排外的確是日本人的民族性，但這與台日之間的友好關係是兩回事，「友好關係是雙方尊重才能成立的」。他並提到，311東日本大地震發生後，日本至今仍有不少人記得台灣當年的援助，認為長年累積的台日情誼並非單一事件就能輕易改變。

最後，下坂泰生表示日本人對台灣的日台友好感情是比台灣人想像更堅固的，因此不用擔心雙方感情生變。他以「鏡子」形容台日互動，認為所謂的「日台友好濾鏡」本來就不存在，存在的是一面鏡子，「別人的態度，就是反射自己的一面的鏡子」，呼籲民眾赴日旅遊時尊重當地文化與習慣，不必因單一網路事件過度解讀日本人對台灣的態度。