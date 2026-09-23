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不是裝飾！運動鞋最上面多1個孔有何用途？ 台灣鞋廠：秒變防扭傷神器

聯合新聞網／ 綜合報導
運動鞋最頂端的額外鞋孔並非裝飾，而是能鎖定腳踝、大幅降低跑步扭傷風險的隱藏功能。 示意圖／ingimage
運動鞋最頂端的額外鞋孔並非裝飾，而是能鎖定腳踝、大幅降低跑步扭傷風險的隱藏功能。 示意圖／ingimage

運動鞋最頂端「多出來的鞋孔」到底該不該穿？許多人穿了幾十年都以為只是裝飾，台灣鞋廠揭開背後隱藏設計，只要透過簡單「3步驟穿法」，就能瞬間鎖定腳踝，不僅跑步更穩、降低扭傷風險，就連鞋跟被踩到都不會掉。

許多慢跑鞋或球鞋的最頂端兩側，總是額外多出一組位置偏後、看起來極為彆扭的小孔，很多人穿鞋帶時，不見得會穿到最後一個孔，也因此被認為只是球鞋上的造型裝飾。

也有網友在Dcard發文詢問，發現網路上的球鞋圖片都沒有穿到最上方的孔洞，好奇平時大家究竟會不會用到該孔洞。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，紛紛留言指出，「穿了十幾年從沒穿過那個洞」、「以為純粹是廠商打洞打好玩的」、「穿上去鞋帶變超短很難綁」、「最後一個洞不穿，單純是懶得綁鞋帶想直接套進去而已」。

對此，台灣知名鞋履品牌「母子鱷魚」在臉書發文解惑，該孔洞在專業運動領域中被稱為「鎖腳踝綁法」（Heel Lock 或 Lock Lacing），看似多餘實為大有玄機的「保命設計」，只要搭配專屬綁法，就能瞬間化身為固定腳踝的隱形防護罩。

各大跑鞋品牌之所以特意保留這項設計，主要目的是提升鞋口對腳踝的包覆感，把腳後跟牢牢鎖定在鞋杯內，避免腳掌在鞋內前後滑動，大幅降低運動與跑步時的扭傷風險。

這組隱藏鞋孔該怎麼正確使用？簡單3步驟搞定

1. 製造雙耳環圈：將兩側鞋帶分別「由外往內」穿入最上方的額外鞋孔，切記先不要拉緊，讓左右兩側各自留出一個如同「小耳朵」般的鞋帶圈。

2. 左右交叉對穿：將左側鞋帶穿入右側的小耳朵圈內，接著把右側鞋帶穿進左側的圈內，形成交叉互扣。

3. 向下拉緊打結：雙手順勢將鞋帶朝斜下方、向後拉緊，使兩側的小耳朵完全緊貼鞋身包覆腳踝，最後依照一般習慣綁上蝴蝶結即可。

母子鱷魚指出，透過這種鎖定式綁法，鞋身會完美貼合足部弧度，甚至在捷運或人潮擁擠處，即使走路不慎被人踩到鞋後跟，鞋子也不會輕易脫落導致「鞋腳分離」。

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