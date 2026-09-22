日本爆紅動漫景點現況曝光！他見「這幕」崩潰直呼：根本廢了

因動漫《灌籃高手》成為熱門朝聖地的日本鎌倉高校前站，多年來吸引大批遊客前往取景拍照，不過爆量人潮也讓站旁知名平交道幾乎天天擠得水洩不通。近日一名台灣網友實際造訪後，看到現場滿滿都是遊客，連想拍張乾淨畫面都相當困難，忍不住直呼「這景點根本廢了，能勸一個是一個」。貼文曝光後掀起討論，不少去過的網友也認為，現場人潮實在太多，未必值得特地前往。

原PO近日在Threads發文分享造訪經驗，表示鎌倉高校前站現場遊客多到幾乎找不到合適角度拍照，只能站在一旁勉強取景。特地前往朝聖後，他對現場狀況大感失望，直言「這景點根本廢了，能勸一個是一個」，也勸其他旅客不必特地跑一趟。鎌倉高校前站旁的平交道，因經典動漫《灌籃高手》片頭曲畫面而聲名大噪，長年吸引大批動漫迷前往朝聖，也成為許多遊客到鎌倉旅遊時必拍的熱門景點。

貼文一出，吸引超過2千人按讚，也掀起兩派討論，部分網友認為儘管現場遊客眾多，鎌倉一帶的景色仍相當值得造訪，「等大家都被勸退我再去一次」、「喜歡鎌倉」、「風景真的美，人也真的多」、「還是值得一去」、「可以去旁邊的餐廳，吃東西、看風景」、「旁邊看富士山也很值得，這裡絕對是值得來的地方」，其實當地原本並非傳統觀光景點，只因《灌籃高手》動畫場景加持，才逐漸成為粉絲朝聖熱點，隨著遊客愈來愈多，周邊也因此衍生交通與人流問題，甚至需要加強現場管制。

不少網友也分享自身經驗，直言當地除了《灌籃高手》動畫場景的話題性外，實際可逛的內容並不多，紛紛留言「就是打卡一下動畫場景，不然完全沒必要去」、「這個地方本來就不是景點」、「那邊真的都是人」、「10年前去過，人就蠻多了，當時還沒交管」、「越多人擠越不去，除非那個點是特別想去做巡禮」、「鐮倉的其他地方比較吸引人」、「真的可以不用去了」、「去到現場會很破滅的地方」，有人認為，鎌倉高校前站只是因動漫效應被炒紅，若非作品粉絲，未必需要特地前往。