小確幸沒了？明年中秋「放周三」沒連假 萬名網友嗨翻：這才是真休息

今年中秋節與教師節形成4連休，方便許多人規劃出遊行程。然而明年中秋節為9月15日星期三，由於正逢周間，並未形成連假，一名網友對此卻忍不住興奮喊出「沒有！連假！」，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，明年的端午和中秋節都在禮拜三，讓他驚喜直呼「沒有！連假！」，短短一句話吸引1萬名網友按讚，超過37萬次瀏覽量。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「好讚！休周三和六日，超完美」、「這種一周中間休假的才好，能適時緩和上班的疲倦」、「我最喜歡這種，才是真休息」、「休周三，比休周五好」、「開心！我也喜歡周三休假」、「喜歡周三放假，上兩天就可以休息，覺得比較能夠撐下去」、「這種才是真的休息」、「這樣好像能完整休息一天了」。

不過，也有人認為沒有連假很崩潰。本站曾報導，一名網友分享明（2027）年所有國定假日的日期和連假天數，發現端午節（6月9日）、中秋節（9月15日）是在星期三，教師節（9月28日）在星期二，這三天都在一星期的中間，因此沒有連假，讓他失望地說「看到明年的假長這樣，都想離職了」。

不少人看了也無法接受，「6-9月怎麼過？」、「已經習慣過年9天假了」、「大概只能安慰自己不用擠交通」、「什麼爛放假，不如不要放！放那個一天，住隔壁縣市的大學生都不知道要不要回家了」、「中秋跟端午沒有連假？哭啊」、「明年連假好慘，沒有小確幸」。