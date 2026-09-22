中秋烤肉退燒了？他憶15年前「街上濃濃香味」 網揭現實：貴又掃興

中秋節即將到來，過去每逢節日前夕，街頭巷尾總會飄散著濃濃烤肉香，如今這股熟悉的「中秋味」卻似乎逐漸淡去。一名網友表示，今年走在路上幾乎沒聞到什麼烤肉味，回想15至20年前，甚至早在中秋前一個多禮拜，就能感受到各地陸續開烤的熱鬧氣氛，現在不僅烤肉變少，連熟悉的鞭炮聲也幾乎聽不到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文表示，現在的中秋節似乎和過去有很大不同，像是15到20年前，中秋節前一個多禮拜，路上常見濃濃的烤肉味，但隨著生活型態改變，現在街上不僅沒什麼烤肉味，連鞭炮聲都沒有了，讓他感嘆「中秋節去哪裡了」。

貼文一出後，不少網友都表示「我家已經改成去吃到飽很多年了」、「逢節必漲，現在店家這麼方便，不用洗、不用收，還更少開銷，更環保」、「買材料回家烤的金額，比去烤肉吃到飽還貴」、「烤肉備料很煩，而且感覺物價很高，買沒什麼就花一堆錢」、「我直接去店家吃燒肉結帳開心走人，還不用升火搞木炭自己備料弄得超累人」、「烤肉已經是20年前的活動了，現代人都直接出去玩了或是出國」、「去年烤肉被人報警檢舉，很掃興，今年就不烤了」、「台灣假期都一律改為出國節」。

事實上，現在不少人嫌棄中秋節烤肉相當麻煩。對此，有網友曾在「Threads」分享自己姨丈的創意烤肉方法，把「跑步機」改造成自動旋轉烤肉神器，還能控制轉速，讓烤雞、烤香腸都能自動轉動、受熱均勻，完全不用人力去翻轉，且每一面都會烤到，成品上色相當均勻，讓不少人笑稱，「跑步機這輩子都沒想到自己可以烤肉」。