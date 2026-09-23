日本快閃爆買飛哪快又便宜？內行齊推2地：車站商圈可逛3天

一名網友分享，近期計畫安排日本快閃之旅，不追景點也不特別看風景，唯一目標就是「買好買滿」，希望找到距離機場不遠、交通方便且物價相對親民的城市，方便採買藥妝、鞋子、UNIQLO及超市商品，最好買個兩、三天後就能直接搭機返台，好奇詢問「日本有沒有哪一個城市很便宜？」，引來眾多網友給建議，其中神戶和仙台是許多人的首選推薦。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日本有沒有飛哪一個城市很便宜？強調重視購物便利性，希望一下飛機就能開始逛街，住宿與機票價格也不要太高，同時還要有足夠的商場，方便採買藥妝、鞋子、UNIQLO及超市商品。

貼文一出後，不少網友都點名神戶，「個人推薦神戶，機票跟住宿都比福岡更便宜，遊客比較少，機場進市區也很快，東西好吃，該有的的大型商場跟品牌都有」、「應該是神戶，神戶買可愛東西的小店也多」、「我也推薦神戶，氛圍很好而且人沒那麼多！」、「推神戶！機場近、購物方便而且貨不缺，吃得也很棒，要有風景好玩的都有，我自己覺得神戶比福岡更優」、「去了一次神戶後，每次去關西都直奔神戶」。

此外，也有部分網友推薦仙台，「仙台光車站的天橋商圈+百貨公司+商店街，就可以逛三天了，aeon小超市也有幾間，機場到車站也大約半小時就到了」、「仙台是我的第一名！吃吃牛舌、喝個毛豆奶昔，購物也不用人擠人」、「仙台、岡山也很讚」、「仙台車站附近一堆百貨，3天2夜隨便買」。

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅距離近，美食多、消費便宜也是主要原因，而多數人選擇的地區多以東京、大阪等大都市為主。本站曾報導，一名女網友抱怨在東京買東西，常常貨號不齊全，讓她想換到其他地區消費，目前是考慮名古屋、福岡，好奇想問問大家的意見。

對此，多數人都推薦福岡，「名古屋跟福岡的話，我喜歡福岡，天神那邊還不錯逛」、「單純購物秒選福岡吧，商圈密集，地鐵方便」、「福岡百貨公司超多的」、「妳的要求福岡三點都能符合，就是假日住宿貴了點」、「絕對福岡吧，機場大概隔兩、三站捷運而已，商圈也很集中」、「福岡，我每天都十點出門，然後逛到晚上十點多才回飯店」。