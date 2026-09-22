6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

新竹縣新豐鄉「樂活夜市」今年6月24日才正式開幕，沒想到營運不到3個月，近期突然發布停業公告，宣布將「按下暫停鍵」。官方表示，經管理委員會多次討論與審慎考量後，決定利用停業期間重新檢視環境、整體規劃、攤商選擇及市場內容，消息曝光後也讓不少人感到意外。

樂活夜市在官方社群平台Threads和臉書粉專表示，經過管理委員會多次討論與審慎考量後，決定先按下暫停鍵，重新整理腳步，未來將針對環境、規劃、攤商選擇與整體內容進行重新檢視，希望整理完成後再以新的規劃出發。官方也強調，這次是「暫時休息，不是結束」，後續若有新的規劃或相關消息，將透過官方粉絲專頁對外公布。

貼文一出後，不少網友都驚訝，「才沒多久而已耶」、「人潮不夠是吧」、「本來就不合法，意料中的事」、「還好有去過一次」。不過，也有網友表示「不是倒喔，是附近的居民去舉報太吵，加上這塊地當初沒有去申請作為夜市用途喔」。

事實上，夜市是台灣最具代表性的景點之一，不僅國人愛去，就連許多外國遊客來台灣也都一定會逛夜市，感受台灣最道地的文化。本站曾報導，一名網友提到，從北到南各縣市幾乎都有代表性的夜市，但現在出去玩反而不太想去逛，讓他好奇發問：「台灣夜市是不是沒落了？」

對此，多數網友認為價格貴、衛生差、沒創意是3個主要缺點，「盤又沒新意」、「貴、不衛生還不用開發票，賺爛」、「環境衛生差，重點是，價格不輸一般餐廳」、「貴到不行了，還一堆工業添加物」、「台灣各地夜市賣的東西八成都差不多」、「怎麼逛都一樣一成不變，還沒有空調冷氣」、「夜市都差不多，只差在大小而已」、「就跟台灣老街一樣，長得很像」、「最重要夜市不便宜，吃到飽要4、5百」、「賣的東西都一樣，價格不輸百貨公司，沒去的必要」。