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日人羨慕！盛讚台灣捷運「多柱扶手」便利 台北通勤族反嘆：快拆光了

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園捷運車廂中設置的多柱式扶手，引起日本遊客讚嘆。 聯合報系資料照
桃園捷運車廂中設置的多柱式扶手，引起日本遊客讚嘆。 聯合報系資料照

一張台灣大眾運輸工具上的分叉金屬扶手照片，近日在日本社群平台X掀起狂潮。經營自行車用品代理的日本推主「TKC productions」貼出兩張車廂扶手照，寫著「不愧是台灣！」，瀏覽次數一路狂飆突破2,000萬次，幾乎逼近全台灣總人口。

據推主與日本車友指出，這些照片中的車輛，可能是出自桃園機場捷運線，由台灣車輛公司、川崎重工一同合作製造的扶手。金屬熔接不但很紮實、堅固，精準的彎管切割加工更展現高超工藝。

不少日本通勤族羨慕地表示，日本電車中央常缺乏支撐點，比起搖晃的吊環，這種固定立柱更能抗離心力。更有日本人抱怨，日本電車上的吊環，還比較適合放廣告，根本不是給乘客當扶手用的。稱讚這種多向抓握設計不僅能讓多人抓握，更能大幅避免尖峰擁擠時被誤會成「電車痴漢」的尷尬。

但是，這份稱讚傳回台灣，不少通勤族卻只能苦笑。臉書粉專「魚漿夫婦」轉貼該X貼文後，引來大批網友紛紛感嘆：「以前遇過，真的很方便，就算有人靠著也不會整支被霸佔，但現在早就被拆光了！」事實上，台北捷運也有類似多柱式立柱扶手設計，然而後來為了讓推嬰兒車、輪椅或攜帶大行李的旅客動線更順暢，許多車廂陸續撤除，也讓不少身材嬌小的民眾無奈哀號，人潮爆滿時抓不到上方拉環，根本不知道該怎麼搭車。

從日本上班族渴望「防晃又避嫌」的觀點，到台灣為動線考量而「拆把手」的現象，一根很容易讓人忽略存在感的車廂扶手，意外看出台日兩地截然不同的通勤文化與思考方式。

台北捷運原本設置的環形扶手與多柱式立柱，因考量旅客動線，已拆除不少。 圖／台北捷運公司提供
台北捷運原本設置的環形扶手與多柱式立柱，因考量旅客動線，已拆除不少。 圖／台北捷運公司提供

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