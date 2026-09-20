小人國總統府「換人了」！從李登輝一路到賴清德 網讚：全台最認真維護的樂園

創立超過40年的老字號主題樂園「小人國」（Window on World），是許多台灣人的童年回憶。日前，有網友發現園內微縮模型「總統府」前站立的國家元首，竟會隨著歷屆總統大選即時更新換人。從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，一路換到現任總統賴清德，連髮型與外貌特徵都精準還原。引發網友驚呼朝聖。

有網友在Threads上發文讚許小人國園區保養用心。其中一名網友更特別留言分享：「小人國的總統會更新，賴清德是中分頭，蔡英文是女生，馬英九比較高然後旁分，陳水扁有戴眼鏡，李登輝頭髮是白的。」

此話一出，許多近年造訪過園區的民眾紛紛留言附和證實，日前帶孩子前往總統府模型前參觀時，赫然發現廣場前的小人偶真的已經換成賴清德總統，招牌的中分髮型與深色西裝比例維妙維肖，讓人在驚喜之餘不禁會心一笑，直呼「原來微縮世界也有內建政黨輪替與民主交接」。

除了隱藏版的政治彩蛋引發熱議，小人國長年維持的園區品質也收穫大批網友讚賞。不少人指出，雖然許多戶外微縮建築設施看得出歲月痕跡，但包括阿里山小火車、船隻甚至高速公路上的車輛，至今幾乎全數都能正常運轉移動，「相較於國外許多微縮景觀區長年任憑日曬雨淋導致鐵鏽風化，小人國的戶外模型能維持這種水準，背後模型維修部門真的下了苦功」。

許多為人父母的網友更力挺小人國是全台極為罕見的「老幼友善樂園」，不僅全園區各景點均鋪設平緩坡道，推著嬰兒車或輪椅在園內幾乎暢行無阻，適合三代同堂一同出遊。還有成年網友分享，小時候去只想著衝去後方玩雲霄飛車等機械設施，長大後帶孩子重新走進微縮景觀區，才真正體會到精緻工藝之美，讚嘆每一處造景樹木修剪與建築雕刻都充滿職人精神。