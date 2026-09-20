老外不喜歡珍奶！台人狂推「1飲品」：真的無人不愛

珍珠奶茶作為台灣最具代表性的國民飲品，早已透過文化輸出風靡全球，美國更將4月30日訂為「國際珍奶日」，日本也曾評選珍奶為年度代表料理。不過日前有網友透露，自己招待外籍友人成功率最高的手搖飲其實是「冬瓜檸檬」，引以為傲的珍奶反而屢屢碰壁。貼文曝光後，大批旅外台人紛紛揭露外國人對「邊喝邊嚼」的排斥心理，並盤點出外國人真正百吃不厭的「零踩雷」台灣美食清單。

一名女網友在Threads上發文透露，台灣人引以為傲的珍珠奶茶其實經常踢到鐵板，許多外國人對「飲品內含有固體且必須用力咀嚼」這件事接受度極低，甚至有外國摯友曾半開玩笑對她坦白：「我很愛妳，但我真的沒辦法接受珍珠（I love you, but I really don’t like bubbles）。」反觀冬瓜檸檬不僅清涼解膩，且無咖啡因與乳製品成分，連乳糖不耐症患者或孩童都能輕鬆暢飲，「目前真的無人不愛」。

一名在台華語教師指出，許多歐美人士普遍無法理解珍珠、紅白湯圓、牛筋等這類軟爛彈牙（QQ）的口感；反之，台灣純茶在歐美被視為高檔聖品，無糖綠茶、高山烏龍與冷泡茶在課堂上幾乎「百發百中」。

不少人表示，歐美人士對台灣的熱帶水果毫無抵抗力，百香果綠茶、柳丁綠茶以及富含熟悉養樂多風味的「多多綠」接受度極高，夏季的新鮮芒果與鳳梨酥更被評為「必殺技」，甚至有外籍學生會在產季大量採購芒果製成果醬帶回母國。

也有曾在美國打工的網友點出，傳統台式鮮奶茶對習慣重甜、重奶精的美國人來說「味道太清淡」，部分美國消費者更偏好添加風味爆爆珠或高甜度芋頭奶茶。

在餐點料理方面，網友們也歸納出招待外國友人的安全牌名單。除了享譽國際的小籠包與牛肉麵，八方雲集等連鎖店的鍋貼、水餃，以及現炸鹹酥雞、三杯雞與糖醋排骨，因具備香脆口感或熟悉的酸甜醬汁，幾乎全無負評。