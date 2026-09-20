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瑜珈老師到早餐店被認出職業 下秒遭童「靈魂拷問」意外成招生會

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到早餐店被認出職業，現場意外成瑜珈招生會，逗樂不少網友。瑜珈示意圖。 圖／Ingimage
原PO到早餐店被認出職業，現場意外成瑜珈招生會，逗樂不少網友。瑜珈示意圖。 圖／Ingimage

同樣的職業做久了，生活中似乎也很難完全擺脫工作模式。一名瑜珈老師近日在Dcard發文分享，自己某天早上只是到早餐店買早餐，因考量還得上課，於是放棄蛋餅、蘿蔔糕與冰奶，改點鮪魚蛋吐司配無糖豆漿，沒想到從早餐店老闆娘到一旁的小朋友，接連對她的職業產生好奇，讓一頓普通早餐意外變成「瑜珈招生說明會」，逗樂不少網友。

原PO以「當瑜珈老師最大的職業病，不是腰很軟」為題發文，她透露，當天排隊買早餐時，原本聽到前方阿姨點了「蛋餅加起司、蘿蔔糕、一杯大冰奶」，一度也想豪邁喊「一樣」，但想到過不久還要教課，最後默默改點鮪魚蛋吐司及無糖豆漿。

沒想到老闆娘見狀詢問「妳在減肥喔？」原PO解釋是因為還要工作，並透露職業是瑜珈老師，老闆娘隨即露出恍然大悟的表情說「難怪」，讓她滿頭問號，心想自己只是點了一杯無糖豆漿，沒想到職業形象已經直接與飲食連結。

更爆笑的還在後頭，原PO坐下吃早餐時，隔壁桌一名小朋友不斷盯著她，隨後突然問媽媽「她是不是會把腳放到頭上？」媽媽當場尷尬制止，小朋友卻繼續追問她能不能示範。原PO只好幽默回答，「姐姐現在只想把吐司放進嘴巴」，讓對方媽媽忍不住笑了出來。

原以為事情就此結束，沒想到準備離開時，老闆娘又突然喊住她，認真詢問「那瑜珈可以瘦肚子嗎？」就連剛才的小朋友也跟著低頭看了看自己的肚子。接連被問問題，讓原PO哭笑不得直呼，「我只是想買早餐而已，怎麼突然變成瑜珈招生說明會。」

有趣的是，原PO回到教室後，學生第一句話又問「老師，今天可以不要練核心嗎？」她先笑著回答「可以啊」，等到全班歡呼後再補上一句「今天練兩倍」，笑稱既然自己的早餐都被「審判」成這樣，學生也別想逃。

貼文曝光後，不少網友被早餐店插曲逗樂，紛紛留言「哈哈哈，好有趣的早餐時光」、「我就是要看這樣童趣的東西」、「謝謝妳，今天很幸福的笑了」，還有人笑稱「以後遇到瑜珈老師都要問，『妳可以把腳放在頭上嗎？』」、「完了，往後不能準確說出自己的職業，不然會有很莫名其妙的詭異問題出現」。

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