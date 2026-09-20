辦公室中秋禮盒改送這1物 網揭蛋黃酥、月餅致命傷

中秋節將至，過去長年霸榜的傳統月餅與蛋黃酥，似乎正悄悄讓出送禮寶座。有網友發文透露，最近拜訪合作客戶時，發現許多廠商送的中秋禮盒早已不再是傳統的蛋黃酥或廣式月餅，反而清一色換成了精緻「西式餅乾禮盒」，讓他不禁好奇詢問「難道蛋黃酥真的退燒了嗎？」貼文一出，不少上班族直呼改送餅乾才是兼顧預算與貼心的「辦公室送禮神物」。

一名網友在Threads上發文指出，往年中秋節走訪客戶端，會議室與茶水間常堆滿各家品牌的蛋黃酥與糕餅，但今年卻明顯觀察到餅乾類禮盒大幅增加，好奇市場風向是否已出現轉變。對此，許多經常處理公司收禮與分發的上班族深表贊同，紛紛點出蛋黃酥在商務送禮上的多重硬傷。

不少網友指出，手工蛋黃酥的保存期限相對較短，若透過物流寄送，外皮極易碎裂影響賣相，收到後若未在短時間內吃完便面臨過期壓力。而近年來原物料與奶油價格飆漲，名店蛋黃酥一顆動輒60至80元甚至更高，整盒買下來送禮成本相當沉重，促使不少企業改採性價比更高、包裝同樣體面的餅乾組合。

此外，現代人重視健康飲食，一顆蛋黃酥熱量往往逼近一碗白飯，許多員工直呼「吃一顆太罪惡、吃半顆不過癮」；加上在辦公室分食需要動刀分切，容易引發衛生顧慮，不如獨立包裝的餅乾俐落。

大批網友分析，餅乾保存期限通常長達數個月，且口味多元、大眾接受度高，擺在公司茶水間不僅方便同仁隨手取用當下午茶，即便轉送親友也不易造成困擾。此外，不少業務也坦言，中秋期間各家公司收到的蛋黃酥容易多到吃不完，「大家都送一樣的，根本毫無記憶點」。選擇跳脫傳統框架、改送精緻手工餅乾或特色茶點，反而能避開「撞禮」尷尬，讓收禮客戶留下深刻印象。

儘管西式餅乾在中秋商務禮品市場迅速攻城掠地，但烘焙業者與老饕也指出，蛋黃酥依然極具指標性，舉凡傳統排隊名店每逢佳節依舊一盒難求，代表特定客群對經典節慶風味仍有深厚偏好。