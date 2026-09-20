運動部「隱藏好康」被挖出！她免費爽上8堂皮拉提斯 全台22處可參加

政府推廣全民運動隱藏好康，一名網友近日在Threads分享，自己意外發現運動部推出「國民體適能推廣計畫」，只要配合指定中心進行體適能檢測，就能依各中心安排報名相關運動課程，而她更直接獲得8堂免費皮拉提斯，讓她興奮直呼「謝謝運動部」，並希望把好康分享出去，讓更多人知道。

原PO曬出手中的課程單據，可見課程名稱為「核心皮拉提斯基礎班」，課程費用為0元，上課期間自9月16日至11月4日，每周三中午12時10分至下午1時10分，共計8堂。她透露，自己進一步查詢才知道，這是運動部推出的國民體適能推廣計畫，民眾配合中心安排進行體適能檢測後，即可報名各中心推出的相關課程。

原PO也分享，計畫適用對象為23歲至未滿65歲國民，並附上今（2026）年全台推廣中心營運時間表。從她分享的資料可見，目前共有22處據點，遍及台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東、台東及宜蘭等地，包括中正運動中心、信義運動中心、三峽國民運動中心、淡水國民運動中心、平鎮國民運動中心、竹光國民運動中心、鳳山國民運動中心等；不過各據點開放日期、時段及提供內容不同，仍應以官方最新公告為準。

事實上，運動部近期陸續推出多項全民運動措施，其中「揮汗有禮」活動自9月1日起登場，民眾完成單次運動30分鐘、單日累積8000步，或健走、跑步5公里及騎自行車15公里等指定任務之一，上傳運動紀錄並經審核後，即可取得健康好禮兌換資格，每人每周最多兌換1次，原規劃活動期間最多可兌換14次。

由於參與踴躍，官方活動網站目前已公告，運動紀錄上傳筆數達300萬筆，因此停止受理並關閉新帳號註冊及後續上傳功能；已於前期完成上傳且仍在審查中的紀錄，權益則不受影響。

此外，運動部自今年起也將「運動幣」常態化，每份面額500元，16歲以上且在國內設有戶籍的國民可登記抽籤，中籤後可用於「做運動」、「看比賽」及「添裝備」等運動消費，其中購買運動裝備最高可折抵200元。官方指出，相關措施希望鼓勵民眾建立規律運動及觀賞賽事習慣，同時帶動運動產業發展。

原PO則提醒，想參加國民體適能推廣計畫的民眾，可先至i運動資訊平台查詢檢測場次，也能直接聯繫各地推廣中心確認課程及報名方式，「希望這麼讚的活動可以讓更多人知道！」由於各中心提供的課程、名額及優惠方式不一，並非完成檢測都能獲得8堂皮拉提斯，實際內容仍須依各中心公告為準。