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百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

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百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣留學生在英國倫敦文具店發現日系百樂原子筆單支售價5.19英鎊，折合新台幣約221元。聯合報系資料照
台灣留學生在英國倫敦文具店發現日系百樂原子筆單支售價5.19英鎊，折合新台幣約221元。聯合報系資料照

台灣隨處可見的平價文具，出了國竟「身價飆漲」！一名在英國倫敦留學的台灣學生發文分享，自己在當地的文具店閒晃時，意外發現台灣常見的日本品牌「百樂（PILOT）原子筆」售價竟高達5.19英鎊，換算成新台幣約要價221元，讓他忍不住直呼：「被價格嚇到。」

該名留學生在Threads上透露，百樂原子筆是許多台灣學生不可或缺的國民文具，在國內各大連鎖文具店或校園福利社購買，通常僅需新台幣30至40元左右的銅板價就能輕鬆入手，性價比極高。

然而，當他漫步於倫敦街頭的文具門市，看到熟悉的透明筆身與筆芯陳列在架上時，本以為價格差距有限，沒想到商品標籤上的數字竟標著「£5.19」，折合新台幣約221元，價差高達五到六倍以上。不少網友忍不住感嘆，在歐洲當留學生，連隨手買支筆都得經歷「荷包大失血」的痛。

貼文曝光後，許多過來人紛紛表示，日系文具運往歐洲需面臨長途海運、進口關稅以及高額的增值稅（VAT），各層批發通路堆疊後，終端售價自然水漲船高。在亞洲被視為大眾消耗品的原子筆，在西方市場常被列為特色進口文具專櫃販售，加上英國近年物價通膨高居不下，使得日常筆類的定價更顯高昂。

許多曾在歐洲留學的網友也提醒，出國前除了帶足泡麵與成藥，「把台灣文具店的筆芯整盒打包帶出國」絕對是省錢的一大關鍵，否則在國外遺失一支筆都會感到無比心痛。

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