丹丹漢堡最新套餐出爐 網驚太澎湃：吃完飽到天靈蓋

南台灣速食霸主「丹丹漢堡」向來以中西合璧的特色餐點與超高性價比聞名，每次菜單調整或組合更新總能掀起全台老饕熱議。日前有網友分享丹丹漢堡的「16號餐」組合，套餐內含起司豬排堡、排骨酥肉羹、排骨酥肉塊以及一杯飲品，售價僅新台幣139元。原 PO 忍不住驚嘆這份量「感覺會飽到天靈蓋」，貼文曝光後迅速引發熱議。

一名網友在Threads上曬出16號餐菜單照片，畫面中結合了漢堡、經典肉羹、炸排骨酥與飲品，澎湃的組合讓原PO直呼吃完絕對會飽到頂點。許多北部與中部網友也紛紛留言驚嘆「139元在超商或連鎖速食店根本買不到什麼」、「這物價在台北想都不敢想，丹丹什麼時候要過濁水溪開分店」、「看到這價格真的羨慕南部的物價」。

不少吃過的饕客表示「這份量吃完直接昏睡8小時」、「滿滿蛋白質加澱粉，血糖直接衝到天靈蓋」，直言是食量大者的平價首選。不過，也有人認為「辣味鮮脆雞腿堡＋玉米濃湯的5號餐才是真神，其他都是邪魔歪道」，更有內行老饕分享專屬吃法，加購超長熱狗、波浪薯或將飲料升級為紅茶牛奶，不用200元就能滿載而歸。

另一派饕客則力挺「赤肉麵線羹配鮮脆雞腿堡」的9號餐是唯一真理；還有不少喜愛米糕與炸雞塊的消費者偏愛15號餐，笑稱去櫃檯點餐每次都喊著要換口味，最後嘴巴還是誠實點了習慣的號碼。許多顧客也藉此許願，期盼官方未來能推出「鮮脆雞腿堡直接搭配脆皮炸雞」或「漢堡搭配鹹粥」的正規組合，免去每次都要單點的困擾。