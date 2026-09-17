快訊

王鶴棣遭爆陰莖增大不成「整根發黑壞死」 醫曝最慘恐換金屬陰莖

零互動？秦慧珠競總下個月成立是否出席 蔣萬安回應了

CPO疑慮殺翻CCL三雄！台光電重挫 外資大砍聯茂1.2萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

福委最怕中秋節前老闆一句話 過來人有感：累的都是別人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任福委的女網友抱怨老闆每年中秋節都交代要訂購月餅，但偏偏同事對月餅興致缺缺，讓她非常無奈。 圖／AI生成
一名擔任福委的女網友抱怨老闆每年中秋節都交代要訂購月餅，但偏偏同事對月餅興致缺缺，讓她非常無奈。 圖／AI生成

中秋節將至，許多公司企業都會發送月餅或文旦等應景食物給員工、客戶，不過有一名擔任福委的女網友卻抱怨，每年一到這時候彷彿是地獄，因為她得要聽從老闆的要求來訂購月餅，偏偏同事們對月餅興致缺缺，就算收到也大多拿到茶水間置放到過期，讓她非常無奈，希望老闆不要再執著送月餅了。

這名女網友在Dcard發文表示，每年中秋節前一個月，最怕老闆說出「今年月餅要訂了喔」這句話，因為擔任福委的她就要開始比價、統計數量、確認葷素、跟廠商追出貨，還要找地方放置100多盒的禮盒。到了發放當天，她還得要兼任物流，一個個去提醒同仁領月餅。

不過最讓原PO崩潰的是月餅發完後，會聽到同事碎念抱怨、嫌惡，並且把月餅拿到茶水間置放到過期，導致老闆誤以為她沒有通知大家領取。原PO曾向老闆提議其他方案，例如改送禮券，但老闆卻認為中秋節不送月餅就沒有氣氛，讓她聽了傻眼又無奈。

對此，原PO好奇大家會想收到一盒根本不想吃或吃不完的月餅，還是可以自己用的禮券？貼文引起不少討論，有行政人員看了很有感觸，「老闆只負責說『訂月餅』，後面選廠商、統計、搬貨、催領、處理抱怨全部都是別人的事」。

其他網友一面倒都支持公司發放禮券，「身為普通員工認真回答，我選可以自己花的即享券，不是不領公司心意，是家裡去年剩下的月餅還在冷凍庫」、「支持禮券＋1，福利最重要的應該是收到的人用得到，不是老闆自己覺得很有氣氛吧」、「當然要即享券啊，超方便…之前公司也送一堆粽子超麻煩，重死還佔冰箱位置」、「禮券其實蠻雙贏的，尤其是電子禮券。我自己是福委，公司目前是用即享券，真的省很多行政流程」。

中秋節 月餅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新員工因1理由買4盒自家月餅「經理會感謝我嗎？」 網搖頭：根本沒差

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

高價月餅消失 窺陸經濟現狀

相關新聞

福委最怕中秋節前老闆一句話 過來人有感：累的都是別人

中秋節將至，許多公司企業都會發送月餅或文旦等應景食物給員工、客戶，不過有一名擔任福委的女網友卻抱怨，每年一到這時候彷彿是地獄，因為她得要聽從老闆的要求來訂購月餅，偏偏同事們對月餅興致缺缺，就算收到也大多拿到茶水間置放到過期，讓她非常無奈，希望老闆不要再執著送月餅了。

通勤時間超過1小時能接受？ 網曝1關鍵：可以強迫自己習慣

「錢多、事少、離家近」是每個人期盼的工作條件，但並非都能如其所願。有網友好奇多數人每天通勤時間是多久？超過一小時是否都能接受？貼文引起熱議，不少人認為如果薪水夠多的話，通勤就不成問題。

女主播做檢查超難受 見護理師為連扎數針道歉而感動：護病互相體諒

主播劉芯彤近日分享自己的就醫經歷，透露除了接受麻醉大腸鏡檢查，還做了CT電腦斷層，原因是8月初曾因身體疼痛掛急診，醫師因此安排一連串檢查，希望找出疼痛原因。她形容，CT檢查真正讓她感到難受的並不是打針，而是顯影劑注入體內的瞬間，「熱到感覺整個人快要爆炸」，不過檢查很快完成，最後反而是一幕醫護與病人互相體諒的畫面，讓她深受感動。

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

心肌梗塞來得又急又快，即使平時有運動習慣、外觀看起來健康，也不代表沒有發病風險。藝人陳建州（黑人）15日傍晚因急性心肌梗塞緊急接受手術，目前已轉往加護病房觀察休養。對此，醫師姜冠宇也發文提醒，心肌梗塞可能在毫無預警的情況下突然發生，若出現胸悶、胸痛、喘、冒冷汗等症狀，應儘速就醫。

醫解鎖鼎泰豐「乾拌麵」隱藏吃法 網大讚：竟然可以這樣選

美食餐廳鼎泰豐不論在台灣還是國外都擁有非常高的知名度，小籠包、炒飯更是大受歡迎，網路上也常常出現老饕分享隱藏吃法。台大醫院皮膚科總醫師馬克卓近日就嘗試新吃法，他將紅油抄手的醬汁和乾拌麵攪拌一起吃，好滋味也讓他大讚想再來一份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。