福委最怕中秋節前老闆一句話 過來人有感：累的都是別人

中秋節將至，許多公司企業都會發送月餅或文旦等應景食物給員工、客戶，不過有一名擔任福委的女網友卻抱怨，每年一到這時候彷彿是地獄，因為她得要聽從老闆的要求來訂購月餅，偏偏同事們對月餅興致缺缺，就算收到也大多拿到茶水間置放到過期，讓她非常無奈，希望老闆不要再執著送月餅了。

這名女網友在Dcard發文表示，每年中秋節前一個月，最怕老闆說出「今年月餅要訂了喔」這句話，因為擔任福委的她就要開始比價、統計數量、確認葷素、跟廠商追出貨，還要找地方放置100多盒的禮盒。到了發放當天，她還得要兼任物流，一個個去提醒同仁領月餅。

不過最讓原PO崩潰的是月餅發完後，會聽到同事碎念抱怨、嫌惡，並且把月餅拿到茶水間置放到過期，導致老闆誤以為她沒有通知大家領取。原PO曾向老闆提議其他方案，例如改送禮券，但老闆卻認為中秋節不送月餅就沒有氣氛，讓她聽了傻眼又無奈。

對此，原PO好奇大家會想收到一盒根本不想吃或吃不完的月餅，還是可以自己用的禮券？貼文引起不少討論，有行政人員看了很有感觸，「老闆只負責說『訂月餅』，後面選廠商、統計、搬貨、催領、處理抱怨全部都是別人的事」。

其他網友一面倒都支持公司發放禮券，「身為普通員工認真回答，我選可以自己花的即享券，不是不領公司心意，是家裡去年剩下的月餅還在冷凍庫」、「支持禮券＋1，福利最重要的應該是收到的人用得到，不是老闆自己覺得很有氣氛吧」、「當然要即享券啊，超方便…之前公司也送一堆粽子超麻煩，重死還佔冰箱位置」、「禮券其實蠻雙贏的，尤其是電子禮券。我自己是福委，公司目前是用即享券，真的省很多行政流程」。