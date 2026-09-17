水滾才能放泡麵？她見媽媽「冷水下麵」超訝異 引兩派激辯：這樣才會Q

多數人煮泡麵都是等水煮沸後，再將麵體放入滾水中，但有一名女網友透露媽媽煮麵都是先把麵放入冷水中一起煮，讓她看了非常訝異，直呼40多年來第一次知道這樣的煮法，貼文也引來兩派網友的爭論。

這名女網友在Threads發文表示，自己煮泡麵都是先滾水再放麵，但日前發現媽媽竟「反其道而行」。她說40多年來，第一次得知媽媽煮麵都是先把麵放到冷水裡，然後再開火一起煮沸，這讓她非常疑惑，於是上網發問「大家煮泡麵都是等水滾了才下麵跟調味料？還是冷水直接下？」

貼文引起兩派爭論，支持冷水下麵的人表示，「我就是冷水下麵，麵條會Q」、「我喜歡吃爛麵，所以一律冷水下鍋，不用煮太久麵就爛了」、「我的煮法（跟原PO媽媽）完全一樣欸，沒耐心等水滾，直接冷水全部上，等全滾了就可以吃了」、「我也是這樣煮，水餃也一樣這樣煮」。

但也有不少網友習慣等水滾了再放麵體，「冷水下調料，然後水滾下麵和雞蛋啥的配料」、「滾了才放，然後一下子就起來」、「水滾後熄火再放麵，我無法接受麵爛掉」、「粉、調味包先下等水滾，一邊處理菜、肉、蛋，麵條最後下」、「以前都冷水下麵，後來改成滾水下麵，單純是滾水下麵比較好吃」、「我喜歡水滾才放食材，吃火鍋也是這樣」。

其中有內行人解釋台韓泡麵烹煮的差異性，「台灣泡麵不適合這樣煮（冷水下麵），韓國泡麵才可以，最主要還是要看麵體」、「韓國的麵條冷水就要下麵，台灣的水滾後再下麵」、「很多人說韓國麵可以冷水」、「台灣泡麵我是水滾才放，韓國泡麵還沒滾就放」。

日本之前就推出「冷泡版杯麵」，這項技術打破過去泡麵必須沖泡熱水的困境，專用麵條只要注入約5度至10度的冷藏水，等待5分鐘後即可恢復Q彈與滑順口感，完全不需要另外準備熱水或冰塊，方便性極高。