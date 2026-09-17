通勤時間超過1小時能接受？ 網曝1關鍵：可以強迫自己習慣

「錢多、事少、離家近」是每個人期盼的工作條件，但並非都能如其所願。有網友好奇多數人每天通勤時間是多久？超過一小時是否都能接受？貼文引起熱議，不少人認為如果薪水夠多的話，通勤就不成問題。

原PO在論壇「mobile01」發文表示每天通勤真的很花時間，單趟若超過一小時，來回就得要兩小時，而且下班後屬於自己的時間也變得很少，這讓他好奇其他人每天通勤都多久，「超過一小時的是覺得習慣就好，還是會開始考慮搬家、換工作？」

貼文一出，不少人分享自身經驗，「其實現在很多人通勤都半小時以上了吧，我也有同事每天從宜蘭通勤來台北上班的」、「之前我每天通勤就3小時，現在想想忽然覺得我很有毅力」、「我已經高屏通勤快20年，的確要早出晚歸，但是也是找到規律」、「一個小時通勤的人真的挺多」、「就在路上睡覺休息就好，我每天上班通勤要半小時，也是都在捷運上睡覺」。

還有網友吐露自己可以接受的程度，「找工作時就會先看通勤的時間，若超過半小時我就不會去。很佩服那種通勤時間超過一小時的人，好厲害」、「1個小時差不多，之前有1小時半的就覺得太久」、「我通勤時常超過一小時，但都是搭火車，有手機能用覺得可以接受」。

薪水多寡也是多數人能否接受長時間通勤的關鍵因素，「如果薪水OK，那就可以習慣」、「薪水夠高就沒問題」、「不是不能做，除非薪資很高」、「看薪水，薪水可以滿足就可以強迫自己去習慣（忍），薪水太低就馬上換工作」。