超商冰品送不鏽鋼湯匙！他嗨喊「不用吃木棒味」 網搖頭：少了儀式感

夏天是冰品熱賣的季節，許多人為了消暑都會到超商買冰來吃，有些冰品還會附贈木製或塑膠小湯匙供挖冰食用。有網友分享到超商買了一款冰淇淋兩盒，竟然送不鏽鋼湯匙，讓他又驚又喜，但多數人看了卻搖頭，表示木棒湯匙才是精髓。

這名網友在Threads發文表示，日前到7-11買兩件「爽冰」，竟送一支不鏽鋼湯匙，和以往大家習慣常見的木棒湯匙不同，不鏽鋼湯匙吃完後還能清洗乾淨重複使用，也讓他驚喜地直呼「終於不用吃木棒味了」。

貼文引起熱議，不少人還是偏愛用木棒湯匙挖冰吃，「木棒味不是精髓嗎？用不鏽鋼湯匙你吃完冰要咬什麼？」、「我買冰就是為了吃木棒，換成不鏽鋼是想掀起革命嗎？」、「木棒才是吃冰的精髓吧」、「吃冰不就是要吸那個冰+木頭的汁嗎？」、「我覺得我吃完冰咬這個不鏽鋼湯匙，我老人家的牙齒一定會斷」、「不鏽鋼湯匙很高級沒錯，但少了最後咬木棒的儀式感，突然像吃了一份沒有片尾彩蛋的爽冰」。

還有網友質疑不鏽鋼湯匙的製造產地，擔心會有重金屬等食安疑慮，「我只好奇一件事：湯匙臺灣製的嗎？」、「不鏽鋼不便宜，但能送你的不鏽鋼肯定是便宜的，那食安安不安全可想而知，有沒有重金屬呢？」、「不鏽鋼要洗過，不然會有車床潤滑油」。