快訊

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

超商冰品送不鏽鋼湯匙！他嗨喊「不用吃木棒味」 網搖頭：少了儀式感

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天吃冰最讓人感到暑氣全消。 圖／ingimage
夏天吃冰最讓人感到暑氣全消。 圖／ingimage

夏天是冰品熱賣的季節，許多人為了消暑都會到超商買冰來吃，有些冰品還會附贈木製或塑膠小湯匙供挖冰食用。有網友分享到超商買了一款冰淇淋兩盒，竟然送不鏽鋼湯匙，讓他又驚又喜，但多數人看了卻搖頭，表示木棒湯匙才是精髓。

這名網友在Threads發文表示，日前到7-11買兩件「爽冰」，竟送一支不鏽鋼湯匙，和以往大家習慣常見的木棒湯匙不同，不鏽鋼湯匙吃完後還能清洗乾淨重複使用，也讓他驚喜地直呼「終於不用吃木棒味了」。

貼文引起熱議，不少人還是偏愛用木棒湯匙挖冰吃，「木棒味不是精髓嗎？用不鏽鋼湯匙你吃完冰要咬什麼？」、「我買冰就是為了吃木棒，換成不鏽鋼是想掀起革命嗎？」、「木棒才是吃冰的精髓吧」、「吃冰不就是要吸那個冰+木頭的汁嗎？」、「我覺得我吃完冰咬這個不鏽鋼湯匙，我老人家的牙齒一定會斷」、「不鏽鋼湯匙很高級沒錯，但少了最後咬木棒的儀式感，突然像吃了一份沒有片尾彩蛋的爽冰」。

還有網友質疑不鏽鋼湯匙的製造產地，擔心會有重金屬等食安疑慮，「我只好奇一件事：湯匙臺灣製的嗎？」、「不鏽鋼不便宜，但能送你的不鏽鋼肯定是便宜的，那食安安不安全可想而知，有沒有重金屬呢？」、「不鏽鋼要洗過，不然會有車床潤滑油」。

超商 冰品 冰淇淋 儀式感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

手搖飲「微冰」竟是7分冰 店員1句讓他傻眼：合理嗎？

一碗芒果冰排隊 1 小時！「冰館」曾日湧千人，永康街最風光歲月成追憶

新員工因1理由買4盒自家月餅「經理會感謝我嗎？」 網搖頭：根本沒差

他怨早上8點在超商繳費很白目 全網戰翻：難道要看農民曆？

相關新聞

超商冰品送不鏽鋼湯匙！他嗨喊「不用吃木棒味」 網搖頭：少了儀式感

夏天是冰品熱賣的季節，許多人為了消暑都會到超商買冰來吃，有些冰品還會附贈木製或塑膠小湯匙供挖冰食用。有網友分享到超商買了一款冰淇淋兩盒，竟然送不鏽鋼湯匙，讓他又驚又喜，但多數人看了卻搖頭，表示木棒湯匙才是精髓。

女主播做檢查超難受 見護理師為連扎數針道歉而感動：護病互相體諒

主播劉芯彤近日分享自己的就醫經歷，透露除了接受麻醉大腸鏡檢查，還做了CT電腦斷層，原因是8月初曾因身體疼痛掛急診，醫師因此安排一連串檢查，希望找出疼痛原因。她形容，CT檢查真正讓她感到難受的並不是打針，而是顯影劑注入體內的瞬間，「熱到感覺整個人快要爆炸」，不過檢查很快完成，最後反而是一幕醫護與病人互相體諒的畫面，讓她深受感動。

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

心肌梗塞來得又急又快，即使平時有運動習慣、外觀看起來健康，也不代表沒有發病風險。藝人陳建州（黑人）15日傍晚因急性心肌梗塞緊急接受手術，目前已轉往加護病房觀察休養。對此，醫師姜冠宇也發文提醒，心肌梗塞可能在毫無預警的情況下突然發生，若出現胸悶、胸痛、喘、冒冷汗等症狀，應儘速就醫。

醫解鎖鼎泰豐「乾拌麵」隱藏吃法 網大讚：竟然可以這樣選

美食餐廳鼎泰豐不論在台灣還是國外都擁有非常高的知名度，小籠包、炒飯更是大受歡迎，網路上也常常出現老饕分享隱藏吃法。台大醫院皮膚科總醫師馬克卓近日就嘗試新吃法，他將紅油抄手的醬汁和乾拌麵攪拌一起吃，好滋味也讓他大讚想再來一份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。