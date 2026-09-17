女主播做檢查超難受 見護理師為連扎數針道歉而感動：護病互相體諒

主播劉芯彤近日分享自己的就醫經歷，透露除了接受麻醉大腸鏡檢查，還做了CT電腦斷層，原因是8月初曾因身體疼痛掛急診，醫師因此安排一連串檢查，希望找出疼痛原因。她形容，CT檢查真正讓她感到難受的並不是打針，而是顯影劑注入體內的瞬間，「熱到感覺整個人快要爆炸」，不過檢查很快完成，最後反而是一幕醫護與病人互相體諒的畫面，讓她深受感動。

劉芯彤在臉書發文表示，做CT需要注射顯影劑，使用的針又粗又長，護理人員事前還特別幫她做心理建設。不過她自認「只要不看，針就不存在」，因此從頭到尾都把頭轉向另一邊。她也稱讚護理人員技術很好，即使自己血管細、平時打針經常讓護理人員傷腦筋，對方仍一次就成功完成注射。

然而，她認為真正難受的是顯影劑打進去的那一刻。她回憶，躺在冰冷的檢查台上時，先感覺手臂一陣痠脹，接著一股熱流迅速蔓延全身，形容那種熱感「熱到感覺整個人快要爆炸」，同時手臂的痠脹感仍持續著。幸好檢查時間不長，不舒服的感覺很快就過去。

讓她印象更深刻的是走出CT檢查室後的一幕。她發現剛才替自己打針的護理人員，正在協助另一名戴著鼻管的病患尋找血管。由於對方血管較難找到，護理人員嘗試數次仍未成功，但病患並沒有生氣或催促，只是安靜配合；護理人員則一邊仔細尋找，一邊不斷輕聲道歉。

劉芯彤表示，看到這一幕讓她感受到醫療現場少見卻很珍貴的互相體諒，「明明被扎針的是病人，感到自責的卻是護理人員」，在她眼中，病人知道醫護人員已經盡力，而護理人員也理解每一次扎針對病人而言都是疼痛，雙方都在體諒對方。

她也因此感嘆台灣醫療環境，表示自己平時常就對醫護人員溫和的態度印象深刻。她認為，生病本身已經讓人感到不舒服，有時醫護人員一句輕聲提醒、一個體諒的眼神，就足以讓病人的情緒安定許多，「醫療的專業，讓我們知道自己被好好照顧；而醫護人員的溫柔，則會讓生病的人，感覺沒那麼孤單。」

最後，劉芯彤還以幽默口吻分享一個「小確幸」，透露自己這次打顯影劑及接受麻醉時，剛好使用同一個針頭，因此笑說「一針頭兩用」，不用被戳兩次，「突然有種賺到的感覺」，認為至少因此少痛了一次。