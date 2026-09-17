她搭機常被問「要不要坐逃生口？」 網揭最易被地勤相中特徵

搭飛機時，逃生出口座位因為腿部空間較寬敞，常被旅客視為「隱藏版好位子」，但這類座位通常有額外安全規定，並非人人都能自行選擇。近日有女網友在Threads發文分享，自己只要獨自搭飛機，不論是哪家航空公司，10次竟有9次會被地勤詢問「要不要坐逃生出口？」頻率之高也讓她非常疑惑。

原PO表示，自己身高約165公分，外觀看起來也沒有特別壯，但只要一個人搭機，報到時就經常收到地勤的「逃生門邀請」。貼文曝光後，立刻釣出不少有相同經驗的旅客，有人直呼「我也很常坐逃生口，尤其是去東南亞，今年已經坐了5趟逃生口」、「我也是，一個人的時候被問的機率超高」、「不是只有妳，我每次都被排逃生口，我都懷疑他們系統標注我了」、「如果沒有選位子，我每次都會被問」。

網友也根據自身搭機經驗，整理出容易被詢問坐逃生口的幾項特徵，包括「英文好、獨旅、看起來有運動習慣、穿牛仔褲、行李少」，若同時符合幾項條件，被地勤詢問的機率似乎更高。其他人則補充，獨自旅行、不需要照顧小孩或長輩、年輕體健、身體活動較方便，以及能用英文或其他語言與機組人員溝通，可能都是實務上較容易被考量的條件。

也有人笑稱，外表看起來可靠、身材較壯，甚至「長得帥、長得美」都可能成為被詢問的原因。不過這些多半是旅客從自身經驗歸納出的觀察，並非航空公司公開的統一選人標準。

有內行網友指出，旅客過去若曾坐過逃生出口座位，相關資格可能被航空公司系統留下紀錄，因此之後報到時，地勤可能更容易確認旅客是否願意再次搭乘。不過，逃生口座位並非想坐就能坐，旅客也必須符合航空公司的安全要求；此外，座位前方通常不能放置隨身物品，緊急狀況下還可能需要協助開啟出口、配合疏散。