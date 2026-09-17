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行前緊張…中國網友來台2天感受超反差 直呼台人太有愛「被哄成胚胎」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸網友來台，直呼「這裡人真的都好有禮貌好溫柔」。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名中國大陸網友來台，直呼「這裡人真的都好有禮貌好溫柔」。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一名來自中國大陸的網友近日來台旅遊，並在Threads分享旅遊心得，「終於來台灣了，我的第一條Threads決定獻給台灣！」她透露，來台前因為在網路上看到不少討論，多少有些緊張，沒想到實際抵台2天後，遇到的人都讓她感受到滿滿善意，直呼「這裡人真的都好有禮貌好溫柔」，甚至形容自己「完全被哄成胚胎」。

原PO也曬出這趟旅程吃到的美食，開心表示來台後的實際感受與原先想像不同，「刷脆（Threads）刷多了來之前還有點緊張」，但實際走訪後發現遇到的人「都超級有愛」，因此決定將自己的第一篇Threads貼文獻給台灣。

貼文曝光後，不少網友留言歡迎她來台，還有網友提到，台灣常用的「讚、你好、謝謝、不好意思、感謝、客氣了」等日常用語，只要願意多開口使用，也能感受到人與人之間的善意。

留言區狂聊美食：超大鍋貼、粉粿都吃對了

也有其他中國網友看到貼文後留言「好想去台灣玩」，並稱台灣美食看起來相當吸引人；有人大讚原PO分享的食物，笑稱「超大鍋貼，懂吃欸」，也有人注意到照片中的粉粿，直呼「粉粿很好吃吧」，還有人看到紅油抄手後大喊「你吃對了」。

原PO也在留言區分享自己的美食偏好，有網友問她是否願意挑戰豬血糕，她笑著回應「不用挑戰，我來之前本來就超級期待！」並附上興奮表情。

除了美食，不少網友對她所說的「被哄成胚胎」感到新鮮有趣，認為十分有畫面，「第一次聽到這種形容」。對於原PO來台前緊張、實際來台後感受到善意的反差，也有人表示看了覺得開心。

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