陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

心肌梗塞來得又急又快，即使平時有運動習慣、外觀看起來健康，也不代表沒有發病風險。藝人陳建州（黑人）15日傍晚因急性心肌梗塞緊急接受手術，目前已轉往加護病房觀察休養。對此，醫師姜冠宇也發文提醒，心肌梗塞可能在毫無預警的情況下突然發生，若出現胸悶、胸痛、喘、冒冷汗等症狀，應儘速就醫。

姜冠宇在臉書發文指出，一個人可能前一天還能游泳、跑步、打球，隔天冠狀動脈卻突然阻塞。心肌梗塞發作前，不一定已經存在70%至90%的嚴重血管狹窄，有些患者幾個月前接受影像檢查時，甚至只有不到50%的管徑阻塞。

他解釋，部分心肌梗塞是因為血管內的斑塊突然破裂或受到侵蝕，短短幾分鐘內形成血栓，進一步將原本仍可正常供血的冠狀動脈堵塞，因此發作速度可能非常快。

姜冠宇表示，在營養過剩的現代社會，這類情況並不少見，而且患者不一定外觀看起來肥胖，空氣污染等環境因素也可能有所影響。他曾遇過有人年僅35歲，就在慢跑途中突然發病，最後接受心臟支架治療；職場上也曾出現相當年輕的個案突然發生心血管事件，而這些人的生活習慣未必特別差。

不過，姜冠宇強調，心肌梗塞雖然可能突然發生，但冠狀動脈粥狀硬化通常並非一天形成，因此定期健康檢查仍有其重要性。未來隨著智慧醫療發展，在進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢時，也有機會透過影像同步辨識疑似冠狀動脈鈣化，進一步找出自己尚未察覺的高風險族群。

至於一般民眾該如何察覺心肌梗塞警訊？姜冠宇指出，典型症狀包括胸悶、胸痛，但部分患者也可能出現下巴、手臂或背部不適，或有呼吸喘、冒冷汗等情形。

他提醒，一旦懷疑可能是心肌梗塞，尤其已經出現危險症狀，就不要繼續等待，應立即就醫，交由醫療人員進一步評估及鑑別。

姜冠宇也特別提到血脂控制的重要性，表示在心血管疾病預防上，專家往往會積極控制血脂，即使患者希望減少用藥，這部分通常也是較不能輕易退讓的一環。

聯合報曾報導，振興醫院指出，典型心肌梗塞發作時，患者常會出現強烈胸悶、胸痛與壓迫感，疼痛可能延伸至左肩、左下巴或左手臂，並伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難等症狀。心臟血管內科主治醫師陳冠群提醒，一旦出現上述警訊，應儘速至急診接受心電圖及抽血檢查，不宜自行觀察太久。

不過，心肌梗塞也可能出現容易被忽略的「非典型症狀」，包括腹痛、牙痛、背痛、突然喘不過氣、全身無力，甚至尿量減少等。尤其年長者症狀可能更不明顯，部分高齡患者甚至完全沒有胸痛，只出現肚子痛、噁心嘔吐、牙齒酸痛、左下巴緊繃或左手臂發麻，因此若原本疼痛部位檢查不出明顯異常，也應考慮心血管疾病的可能性。

陳冠群也提醒，心肌梗塞並非只發生在高齡族群，年輕人若有長期抽菸、膽固醇偏高，或父母、兄弟姊妹曾在較年輕時發生心肌梗塞、接受心血管支架治療等家族史，風險也可能較高。若出現典型或非典型不適症狀，都應提高警覺並盡速就醫。