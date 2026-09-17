醫解鎖鼎泰豐「乾拌麵」隱藏吃法 網大讚：竟然可以這樣選

美食餐廳鼎泰豐不論在台灣還是國外都擁有非常高的知名度，小籠包、炒飯更是大受歡迎，網路上也常常出現老饕分享隱藏吃法。台大醫院皮膚科總醫師馬克卓近日就嘗試新吃法，他將紅油抄手的醬汁和乾拌麵攪拌一起吃，好滋味也讓他大讚想再來一份。

馬克卓醫師在Threads發文表示，自己終於解鎖傳說中的新吃法。除了點小籠包以外，他還點了元盅雞湯麵、紅油炒手，然後要求將湯麵換成乾拌麵，並且指定選擇腿肉。上菜後，再把紅油抄手的醬拌進去麵裡頭，讓麵條吸附醬汁後再來品嘗，讓他忍不住直呼「好吃得差點要再來一份光麵」。

貼文也引起網友們熱議，「鼎泰豐紅油抄手的醬真的很能打，加啥啥好吃，我是加炒飯派」、「湯的肉竟然可以選」、「原來有元盅雞湯麵喔？是我一直執迷吃炒飯的關係嗎？」、「看了都餓了」、「超愛這種整齊的麵」。

之前也有一名女網友分享鼎泰豐的9種隱藏吃法，包括炒飯白米可換糙米，也可以各半，另外還有薑絲可叫大碗、炒手可以菜肉蝦肉混各半、紅燒牛肉麵可免費續湯、可以訂製壽桃、限定店家假日限定時間內有供應小籠湯包等等，讓不少人也大讚真的很懂吃。