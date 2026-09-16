黑人心梗前原擬赴日…范瑋琪哽咽「怕會像大S」 律師：不會講話可以閉嘴

陳建州（黑人）15日傍晚因急性心肌梗塞緊急接受手術，目前已轉往加護病房觀察休養。《壹蘋新聞網》報導，范瑋琪透露丈夫原本計畫帶著孩子飛往名古屋，與EASL（東亞超級聯賽）洽談合作，所幸她在出發前百般阻攔，報導並引述她哽咽表示「好險他真的沒有去，不然他就會像熙媛（大S）一樣……你知道嗎？真的嚇死我了！」，引發議論。

律師林智群則在臉書轉貼相關報導，以「不會講話真的可以閉嘴沒關係」簡短評論，直指這段發言不妥。

網紅「姆士捲」也發文質疑，陳建州因心肌梗塞送醫後，范瑋琪的回應竟是慶幸攔下丈夫、沒有讓他前往日本，否則可能「跟大S一樣」。他引用電影台詞表達錯愕，並批評驚世夫妻將「地獄梗」玩出全新境界。

「日本自助旅遊中毒者」醫師林氏璧整理多家媒體報導指出，媒體均以「差點像大S一樣」、「險步大S後塵」等說法下標。他坦言，起初無法判斷這究竟是媒體刻意操作，還是范瑋琪再次失言，更質疑身為好友，為何要在公開受訪時提及朋友家屬的傷心事。

林氏璧也向AI詢問這段發言可能反映的心理狀態。AI分析認為，范瑋琪當時可能仍處於驚嚇之中，丈夫差點前往日本，與大S先前在日本突發重症的記憶產生連結，因此不排除是在高度恐懼下脫口而出的創傷反應，而非刻意消費好友的傷痛。