醫多花5000元升商務艙「划算嗎？」 網意見不一：不如吃韓牛

花5000多元升等商務艙划算嗎？腫瘤科醫師吳教恩在臉書發文表示，近日在韓國收到一筆5000多元的刷卡通知，一開始以為遭到盜刷，沒多久收到長榮航空通知，才發現原來是先前參加的回程航班升等競標成功，而且才只花5000元，讓他又驚又喜，也好奇詢問大家這筆錢究竟花得值不值得。

吳教恩表示近日前往韓國參加會議，昨（14）日手機突然跳出5000多元的刷卡通知，第一時間還以為信用卡遭盜刷，後來收到長榮航空通知才知道，原來是先前參加的回程航班升等競標成功。吳教恩透露，之前曾有人建議他可以用最低價參加競標，沒標到也沒有損失，沒想到這次竟然成功，只多花5000多元，就能升等到皇璽桂冠艙。

吳教恩表示，自己連續開了幾天的會議，回程如果能舒服一點似乎也不錯，因此直呼「感覺好像滿划算的」。不過驚喜之餘，他也開始思考，這究竟算是撿到便宜，還是航空公司成功讓自己多花5000多元？

貼文曝光後引發熱議，不少人認為5000多元升等商務艙相當划算，「5000換來開心快樂，值得的」、「撿到便宜又對自己好一點」、「我上次飛香港也試過一次，底標得標，就是去體驗一下貴賓室和早點上飛機喝飲料」、「提早登機跟下飛機（包含行李），5000多其實很划算」、「5000升等很划算，日航的升等競標最低都要7000」。

也有網友分析，航空公司若有商務艙座位未售出，透過升等競標增加收益，同時釋出原本的經濟艙座位，對旅客與航空公司而言可說是雙贏。

不過，也有網友認為韓國返台航程僅約2個多小時，實際享受商務艙服務的時間有限，因此不如把5000多元省下來，「韓國很近，其實很快就到台灣，個人覺得可以省起來」、「剛開始好幾次底標升等我也覺得開心，後來發現時間短真的不太划算，一下子就到了」、「兩個小時的飛行其實不需要商務艙」、「才兩小時不划算」，甚至有人笑稱「5000還不如在韓國吃韓牛吃到飽」。