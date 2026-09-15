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律師曝外遇高風險場所「7成在這裡認識」 網笑：一堆人會報名

聯合新聞網／ 綜合報導
律師桂祥晟發文表示，自己接到的侵害配偶權案件中，10件有7件是在健身房認識外遇對象的。 圖／AI生成
律師桂祥晟發文表示，自己接到的侵害配偶權案件中，10件有7件是在健身房認識外遇對象的。 圖／AI生成

現代人重視健康與體態，健身房成為不少人固定報到的場所，沒想到除了鍛鍊身體，竟也可能成為婚姻觸礁的地點。澎湖縣前社會處長、執業律師桂祥晟近日分享從業觀察，表示自己經手的侵害配偶權案件中，竟有高達7成的當事人是在健身房認識外遇對象，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

桂祥晟近日在臉書發文指出，「我接到的侵害配偶權案件，10件有7件是在健身房認識外遇對象的。」他打趣表示，這番言論或許不會引來健身房業者聯合提告，反而可能會吸引一堆「曹操」申請入會，幽默說法讓網友笑翻。

貼文曝光後，留言區隨即掀起熱議，不少網友半開玩笑表示，「看來真的應該要報名健身房了」、「我不信，我明天就去報名看看」、「道德在哪裡？羞恥在哪裡？地址在哪裡？」、「怎麼越往健身房跑，身體越虛？」、「健身房業者：最近新入會的會員怎麼突然增加了？有沒有頭緒」、「會有一堆人跑去當教練」。

還有人認為，人妻與健身教練發生婚外情的案例似乎不少，因此笑稱「人妻會大舉入會」，另有網友指出，羽球館也可能是容易認識異性的場所。

不過也有人表示自己長期固定到健身房運動，卻從未遇到過，「我每個星期去健身房，倒是都沒有這個問題，已經健身4年了」、「我去健身房也好幾年了，怎麼都沒這種好事？」

此外，有網友在Dcard分享法院判決書，統計「最容易外遇的職業」前10名，前三名依序為老闆、醫療人員、工程師或科技業，接著則是公務員或軍警、無業及待業、服務業、教師、金融業、建築工或黑手，以及司機或運輸業。相關侵害配偶權案件的判賠金額約落在21萬元至49萬元之間，平均約30萬元上下。

不過，律師分享的7成比例屬於其個人承辦案件的從業觀察，並非針對全台健身房或整體外遇案件的統計數據。網友也提醒，健身房本身並非造成外遇的原因，真正關鍵仍在於個人如何維持婚姻關係及人際界線。

健身房 配偶 外遇 律師

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