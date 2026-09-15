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訂飲料自備環保袋卻挨罵 外送員一句話讓他滿頭問號

聯合新聞網／ 綜合報導
為了省錢和環保，不少人訂外送都不會加購塑膠袋，但此舉卻讓外送員很苦惱。聯合報系資料照
為了省錢和環保，不少人訂外送都不會加購塑膠袋，但此舉卻讓外送員很苦惱。聯合報系資料照

為了永續環保，政府規定購物消費不再提供免費塑膠袋，即使訂外送需要袋子也得要花錢購買。近日有網友表示和同事一起訂飲料，但外送員卻私訊他詢問為何沒有買塑膠袋，他解釋自己有準備所以才沒有另外購買，沒想到外送員不滿地說：「那我要怎麼外送？」讓他相當傻眼。

原PO在「爆料公社」發文表示，近日和同事一起訂外送飲料，等待過程中，外送員私訊並詢問他為何沒有買塑膠袋？原PO告知因為有自備袋子，所以才沒有額外購買，沒想到對方竟然反問「那我要怎麼外送？」讓他看了滿頭問號。

他說自己可以理解外送員的辛苦，但既然負責運送餐點，本來就應該自行準備合適的外送工具，並想好如何安全送達。如今消費者為了環保不想多花錢製造垃圾，卻變成為了方便外送員配送而加購塑膠袋，實在讓人難以理解。

貼文引起兩派網友激辯，有人力挺原PO，表示「外送員應當自備袋子裝，送到點後再一杯一杯放地上，接下來就是對方的事了」、「不會自備袋子運送嗎？」但也有網友幫外送員說話，「有錢買就要為幫你服務的（外送員）著想，省那一兩塊你也不會變有錢人」、「你叫外送但自備環保袋，你袋子又不在店家也沒給外送員，跟沒袋子一樣好嗎？」、「這只是自己根本不想花錢買袋子，根本與所謂的減塑無關」、「那一杯就是塑膠了，省那一袋子是能環保到哪」。

外送員 飲料 環保 外送 塑膠袋

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