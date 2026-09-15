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北捷手扶梯「左側空著」成歷史？乘客全站滿網友讚：2年政策終於奏效

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運手扶梯示意圖，非新聞事件圖。圖／聯合報系資料照
台北捷運手扶梯示意圖，非新聞事件圖。圖／聯合報系資料照

台北捷運手扶梯過去「靠右站、左側通行」的不成文規定，如今似乎逐漸被打破。近日有網友在社群網站分享北捷手扶梯左右兩側都站滿乘客的畫面，由於幾乎沒有可供行走的空間，讓他忍不住抱怨「不要站左邊」，沒想到貼文曝光後，反而引發大批網友砲轟，認為這正是北捷推動「手扶梯兩側皆可站立」政策的成果。

從原PO貼出的照片中可以看到，手扶梯往下行進時，左右兩側皆有民眾站立，大家依序等待抵達出口，過去習慣留給趕路民眾使用的左側通道已不復存在。對此，不少網友表示支持，「不要在電扶梯上走」、「左邊本來就可以站立！趕時間自己去走樓梯」、「北捷手扶梯左右都站滿不走動，這樣運量才是最有效率的」。

事實上，台北捷運初期曾宣導「靠右站立，左側通行」，鼓勵乘客將左側空間留給需要快速通過的人，因此這項搭乘方式逐漸成為台北人的習慣，就連百貨公司、醫院等場所也常見類似情況。然而，2005年台北捷運曾發生跨年散場「掀頭皮」意外，北捷因此逐漸將宣導方向調整為「緊握扶手、站穩踏階」，強調搭乘安全。

如今政策推行近2年，已有越來越多乘客自然站在左側，獲得不少人稱讚。不過，也有網友認為，若趕時間的乘客真的需要快速通過，左側通行仍有實際需求，認為「兩邊都站」與「讓趕時間的人快速通過」各有不同需求，雙方說法也因此再次引發討論。

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