童年零食集體消失！Q Cup、條子杯杯掀回憶殺 網淚：以前水壺都是它

不少人小時候放學後最大的快樂，就是拿著零用錢到超商或雜貨店買杯麵、巧克力和飲料，不過隨著時代變遷，許多曾經陪伴大家長大的經典零食，如今不是停產，就是逐漸退出市場。近日有網友在Dcard盤點童年零食，從Q Cup杯麵、條子杯杯、森永鐵盒水果糖，到卡打車運動飲料，都勾起大批網友回憶，直呼「童年真的回不去了」。

原PO表示，近日看到森永鐵盒水果糖停產的消息後，突然發現以前愛吃的許多零食都已經消失。她回憶，小時候買泡麵最喜歡小份量的Q Cup杯麵，放學後則會買一瓶果汁牛奶，再搭配槍形巧克力或條子杯杯，包包裡也總少不了森永水果糖，走路時鐵盒還會發出熟悉的「喀拉喀拉」聲。

另一個讓不少人超有共鳴的回憶，則是台灣比菲多推出的「卡打車」運動飲料。原PO笑說，小時候喝完後，瓶子幾乎一定會留下來裝水，當成自己的專屬水壺，如今回想起來才驚覺，曾經隨處可見的童年商品，現在已經有不少淡出市場，反而是果汁牛奶至今仍默默留在貨架上。

貼文曝光後，「條子杯杯」意外成為最多人敲碗復出的零食之一。網友紛紛留言，「條子杯杯超級好吃，是我最希望復出的零食」、「以前放學都直接往嘴巴倒」、「看到罐子直接回憶湧上來」，也有人回憶，小時候買一杯就會和同學一人分一點，幾乎是學生時代的經典零嘴。

Q Cup杯麵同樣讓不少人懷念。這款由康師傅早期在台灣推出的小碗杯麵，因份量小、口味多，加上裡頭有可愛的豬造型魚板，成為許多人學生時期的宵夜或放學點心，因此也被暱稱為「豬豬泡麵」。不過隨著康師傅退出台灣市場，Q Cup也逐漸從通路貨架上消失。

其他網友則點名森永水果糖、槍形巧克力、卡打車等都是難忘回憶，有人笑稱「卡打車喝完留下來裝水真的超經典」，也有人表示「水果糖鐵盒一定要留下來，但最後都不知道要裝什麼」。

本站7月曾報導，台灣森永公司製造的鐵盒裝水果糖已經停產，主要原因是鐵盒成本過高導致虧本。有網友哀號表示，以後台灣再也看不到動畫電影《螢火蟲之墓》的同款水果糖。該名網友補充，位於台北捷運奇岩站旁的森永福利社有固定的日期與時間舉辦特賣會，過去活動曾推出滿千送牛奶糖造型袋子或毛巾。