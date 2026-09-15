大學生都不國旅？實習生一句話讓她愣住 數據揭「驚人差距」

現在的大學生還會特別安排國旅嗎？一名網友近日在Dcard分享，自己今年擔任公司福委，負責籌辦家庭日，考量同事可能帶另一半、小孩或長輩，加上交通、預算與行程都要由公司負擔，因此認為選擇國內旅遊比較實際。

沒想到詢問公司的大學實習生「如果公司家庭日辦國內，你們會想去哪？」幾個人卻想了半天，宜蘭、台中、南投都沒有特別想去。最後甚至有實習生直言：「如果是我自己花錢，我應該會存著出國。」其他實習生也認為，台灣不少地方周末就能去，如果寒暑假有比較長的時間，反而會想去日本、韓國或東南亞。

這讓原PO原本的想法被顛覆。照理說學生預算有限，國旅兩天一夜應該比出國容易安排，沒想到實習生的邏輯卻是：「正因為預算有限，所以才不想把旅遊預算花在國旅。」她不禁有些被說服，如果國旅動輒花上好幾千元，「那我是不是再存一點就可以出國？」於是她突然很好奇現在大學生旅遊習慣，如果手上有一筆預算，是不是真的會公司實習生一樣：國旅先不用，把錢留著出國？

「再存一點」就能出國？ 住宿費好貴

貼文曝光後，留言區也有不少人有類似想法，有網友直言「直接出國了啦，價格沒差太多，體驗差很多」、「國旅的錢，我為啥不去沖繩石垣島」，認為國旅住宿費偏高，與其花一筆不小的費用住國內飯店，乾脆把預算留給海外旅行。

還有網友認為，台灣不少景點距離近，反而降低了過夜的必要性；如果真的要花錢住宿，寧可把預算拿去安排更遠、平常比較難去的地方。也有人表示，自己會國旅，但因為對住宿品質要求較高，獨旅時通常會選擇不過夜。

不過，也有人提醒，不能只拿便宜機票或國外住宿來比較，出國還有餐飲、交通、行李及購物等花費，實際支出未必比較低。

還是會國旅 每個人想法不同

留言中也出現不同聲音，有人表示自己仍會國旅，也有人認為想不想國旅和人生階段有關，表示「還是想多了解自己的國家」。還有家長分享「週末不能讓小孩悶在家所以會安排國旅兩天一夜 長假就出國」

其中，一名網友分享：「畢業後開始上班，反而開始國旅+1，因為最大的成本已經不是錢，是假。」對上班族而言，周末不用請假、不必搭飛機，帶家人或朋友到外縣市走走，反而是國旅的優勢。

事實上，國旅並非沒人玩。據本站報導中提及，2025年台灣國旅達2.4761億旅次，年增11.52%，但近8成是一日遊，顯示多數人傾向不過夜。同年出國旅遊達1,894萬人次，遠高於來台旅客的857萬人次，觀光逆差估達7,009.8億元。

其他調查也顯示，逾8成國內受訪者偏好出國旅遊，國內住宿費高、整體旅遊價格偏貴，以及停車不便等，都是影響選擇的原因。相較之下，外國旅客則壓倒性的將美食、夜市與自然景觀列為想要造訪台灣的主要原因，而市區外大眾運輸與步行環境仍有改善空間。