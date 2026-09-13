不是泡麵也不是零食！旅韓台灣人最想念「1日用品」 網認同：曾帶100包去

台灣人出國最想念家鄉的東西除了泡麵、零食等食物，竟然還有「衛生紙」。一名住在韓國的台灣網友分享，自己看到有人提到在韓國生活多年，唯一堅持就是家裡一定要放台灣衛生紙，讓她超有共鳴，也分享自身經驗。

原PO在Threads表示，每當親朋好友準備來韓國旅遊，問她「需要從台灣幫忙帶什麼嗎？」她總會毫不猶豫回答：「抽取式衛生紙！」甚至有一次同事到韓國出差，直接在行李箱塞了滿滿20包柯克蘭衛生紙送給她，讓她感動直呼：「好感人。」

貼文曝光後，也釣出不少旅居韓國或海外的台灣人共鳴。有網友表示，韓國常見的是捲筒衛生紙，就算有抽取式，也是薄到一抽就破；也有人回憶，出國念書時收到朋友特地帶來的台灣衛生紙，當下「十分感激」。

另有網友看到原PO囤的是柯克蘭衛生紙，表示「能理解的果然是台灣人」，甚至透露自己曾留一包給韓國朋友，用掉時還相當捨不得。

台灣人出國囤衛生紙的程度也超乎想像，有網友分享，自己曾一次帶了100包袖珍面紙，讓另一半看得滿臉疑惑。不過也有人好奇，台灣較厚的衛生紙在韓國是否能直接丟進馬桶沖掉？原PO則回應，至少自己家中使用沒有問題。