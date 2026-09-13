海綿寶寶「比奇堡桌布」暴紅！她換完秒中刮刮樂 網喊神：拿回7千元

Threads近日掀起一波「比奇堡居民桌布」風潮，不少網友把《海綿寶寶》中比奇堡魚群排隊的畫面設成手機桌布，並分享換完後工作、財運似乎都變順。近日更有網友跟風表示，更換後買刮刮樂中獎，興奮直呼：「全部的人都給我去換桌布！」

原PO在Threads發文表示，自己平常很少買刮刮樂，通常只有逢年過節才偶爾玩一次，當天看到網路瘋傳的比奇堡桌布，因為覺得可愛便跟著換上。之後經過林森北路一間彩券行時，她突然覺得店裡「金光閃閃、充滿財氣」，於是臨時起意走進店裡，隨手挑了一張刮刮樂。

直到回家躺在床上，她才突然想起還沒刮，起身一刮發現真的中獎，讓她忍不住寫下：「原來脆友說的都是真的」、「謝謝比奇堡的魚魚保佑。」

這篇貼文發布短短一天，就累積超過4600個讚、分享數也突破3300次，吸引大批網友跟著更換桌布，也有人陸續回報各種「換完之後」發生的巧合。有網友分享，自己前一天下午換上桌布，隔天買東西原本280元竟直接折價、變成250元；也有人表示，早餐前才看到桌布並跟著換上，之後順手買了一張100元刮刮樂，結果中了200元。

另有網友興奮表示，自己成功退掉多買的票，一口氣拿回7000元；也有人已經開始期待9月25日發票開獎，想看看能不能真的「開出大獎」。不過也不是每個人換完都迎來好消息。有網友幽默回報：「我換了，結果當晚貓咪看醫生直接噴了1600。」

除了原版《海綿寶寶》魚群畫面外，網友也開始製作不同版本，把角色換成美樂蒂、庫洛米、美少女戰士等喜愛的IP，讓這波「開運桌布」風潮持續延燒。

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